Inseguimento sui binari, arrestato corriere con 322 grammi di coca

Arezzo, 8 settembre 2025 – I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Arez zo, nel quadro del rafforzamento del dispositivo permanente di prevenzione e contrasto dei traffici illeciti, hanno recentemente intensificato il controllo economico del
territorio. In tale contesto, nelle scorse settimane, imilitari della Compagnia di San Giovanni Valdarno, nei
pressi di Piazza della Repubblica (San Giovanni
Valdarno), notavano un soggetto che,con fare furtivo e
nervoso, riceveva un borsello da un'altra persona. Alla
vista dei militari, avvicinatisi per identificare le due
persone, i soggetti si davano ad una precipitosa fuga in direzioni opposte con le rispettive biciclette. I finanzieri rincorrevano il soggetto che aveva preso in consegna il borsello il quale, dopo aver abbandonato poco dopo la bicicletta, attraversava di corsa i vicini binari della ferrovia, sperando in tal modo di dissuadere i militari i quali, tuttavia, non desistevano dal proseguire ulteriormente l'inseguimento. Una volta raggiunto l'uomo e' stato trovato in possesso di 322 grammi di cocaina, che avrebbero potuto fruttare al minuto spaccio circa 30 mila euro . L'uomo, e' stato tratto in arresto in flagranza di reato a disposizione dell'autorita' giudiziaria, per il reato d'illecita detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio.