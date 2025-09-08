Inseguimento sui binari, arrestato corriere con 322 grammi di coca

Arezzo, 8 settembre 2025 – I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Arez zo, nel quadro del rafforzamento del dispositivo permanente di prevenzione e contrasto dei traffici illeciti, hanno recentemente intensificato il controllo economico del

territorio. In tale contesto, nelle scorse settimane, imilitari della Compagnia di San Giovanni Valdarno, nei

pressi di Piazza della Repubblica (San Giovanni

Valdarno), notavano un soggetto che,con fare furtivo e

nervoso, riceveva un borsello da un'altra persona. Alla

vista dei militari, avvicinatisi per identificare le due