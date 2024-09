Infojobs, oltre 12mila offerte di lavoro in Toscana

Arezzo, 3 settembre 2024 – La regione Toscana, con oltre 12.000 annunci di lavoro che rappresentano il 6,5% del totale nazionale delle offerte da parte delle aziende in questo primo semestre del 2024, si posiziona al quinto posto nella classifica nazionale Infojobs dietro Lombardia (29,1%), Emilia-Romagna (16,7%), Veneto (13,6%) e Piemonte (9,9%).

Per quanto concerne le province, Firenze è in prima posizione in regione con il 35,8% delle offerte sul totale della regione. Seguono, con svariati punti di distacco, Pisa (13,9%), Lucca (11,3%) e Arezzo (10,2%). Chiude la top 5 delle province Pistoia con il 7,2% delle offerte di lavoro. La classifica prosegue con Prato (5,9%), Livorno (5,7%), Siena (5,5%), Massa Carrara (2,4%) e Grosseto (2,2%). Analizzando il numero di offerte si segnala una crescita significativa per quanto riguarda le province di Siena, di Pisa e di Pistoia che fanno registrare rispettivamente un +20,9%, un +13,6% e un +15% rispetto allo stesso periodo del 2023. In questi primi sei mesi del 2024 la categoria professionale

maggiormente richiesta in Toscana è stata operai,

produzione, qualità (30%), seguita da Acquisti, logistica

e magazzino (9%) e Amministrazione, contabilità, segreteria (8,4%). Tutte e tre le categorie sono in crescita rispetto allo

stesso periodo dell'anno precedente a dimostrazione di un

mercato professionale dinamico e in crescita. Analizzando le evidenze emerse, seppur fuori top 3, vediamo sempre in crescita anno su anno la categoria Arti grafiche e design che ha fatto registrare un +11,8% e la categoria Turismo e ristorazione che ha registrato un +1,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Analizzando le offerte di lavoro presenti in piattaforma ecco la top 5 delle figure professionali più cercate in regione: esperto contabile, magazziniere, barman, chef, impiegato tecnico meccanico.