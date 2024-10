Arezzo, 15 ottobre 2024 – Infermieri al voto per il rinnovo del consiglio. Seggi aperti dal 16 al 20 ottobre anche negli ospedali del territorio

Giornate di voto per gli infermieri aretini, chiamati a rinnovare il consiglio direttivo dell’Ordine per il prossimo quadriennio. Oltre al seggio aperto presso la sede dell’Ordine in via Marco Perennio ad Arezzo, sarà possibile votare anche negli ospedali del territorio per garantire la massima partecipazione al voto. Al termine delle procedure per le candidature si è presentata la lista, “Evoluzione Infermieri”, guidata dal Presidente uscente Giovanni Grasso e composta da Cristiano Danzi, Martina Eliasova, Laura Ciardi e Marco Gualdani, consiglieri uscenti, e da Beatrice Ceruti, Luca Pancioni, Giacomo Donati, Elena Sofia Romei, Patrizia Capanni, Roberto Tomao, Veronica Dragoni, Maria Badini, Ilaria Lacroce e Laura Meucci. Da eleggere anche la Commissione d’albo Infermieri e il Collegio Revisori dei conti, i cui candidati sono sempre espressione della lista “Evoluzione Infermieri”. Si potrà votare mercoledì 16 ottobre dalle 9 alle 18 all’Ospedale San Donato, giovedì 17 dalle 9 alle 18 all’Ospedale della Valtiberina a Sansepolcro, venerdì 18 dalle 9 alle 18 all’Ospedale Santa Maria della Gruccia a Montevarchi, sabato 19 dalle 9 alle 14 all’Ospedale del Casentino di Bibbiena e domenica 20 dalle 9 alle 14 all’Ospedale Santa Caterina della Fratta. Il seggio nella sede dell’Ordine sarà invece aperto sabato 19 e domenica 20 ottobre dalle 15.30 alle 18.30.