Incontro sul tema delle prevenzione per il tumore al seno

Arezzo, 20 ottobre 2023 – In occasione del mese della prevenzione al tumore al seno, il comune di Sansepolcro ospita un importante incontro rivolto alla popolazione presentato dalla scrittrice Martina Martinelli in cui verrà affrontato questo importante tema. L’evento, che gode del patrocinio del comune, è stato fortemente voluto dall’Amministrazione comunale ed è stato organizzato dal consigliere Giuliano Del Pia in collaborazione con l’assessore Valeria Noferi.

Il tumore al seno è una malattia che colpisce donne di tutte le età, rappresentando una delle principali cause di morte nel mondo femminile. Tuttavia, con una prevenzione attiva e controlli regolari, possono fare la differenza nella lotta contro questa malattia.

La prevenzione è il primo passo fondamentale nella lotta contro il tumore al seno. Le visite mediche regolari sono essenziali. Gli esami preventivi, come la mammografia e l'autopalpazione, possono individuare anomalie in una fase iniziale, aumentando così le possibilità di un trattamento efficace e una guarigione completa.

Diffondere informazioni accurate sul tumore al seno e sulle pratiche preventive è fondamentale. L'educazione e la consapevolezza creano una comunità più informata e responsabile, incoraggiando le donne a prendere in mano la propria salute e ad adottare uno stile di vita sano.

La lotta contro il tumore al seno coinvolge l'intera comunità. Sosteniamo le donne nelle loro sfide, incoraggiamole a effettuare controlli regolari e ad essere proattive nella gestione della propria salute. Insieme possiamo fare la differenza e salvare vite.

La prevenzione è la chiave per combattere il tumore al seno.

Questo appuntamento servirà anche a questo, per scambiare opinioni e dare giuste informazioni, occasione anche per presentare il libro della scrittrice Martina Martinelli.