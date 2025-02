Incontro al Ministero della Salute per la Giostra del Saracino

Arezzo, 24 febbraio 2025 – E' di qualche giorno fa l'incontro che la Giostra del Saracino ha avuto a Roma con la segreteria dell'onorevole Marcello Gemmato, sottosegretario al Ministero della Salute delegato per ciò che concerne la sanità animale. La delegazione aretina, composta dal consigliere regionale e membro del Comitato per le rievocazioni storiche della Toscana Gabriele Veneri, dal consigliere comunale delegato alla Giostra Paolo Bertini, dall'Ufficio Politiche Culturali e Turistiche Giostra del Saracino con la direttrice Laura Guadagni e Rossella Capocasale e dal dottore Roberto Gottarelli, veterinario della manifestazione, è stata ricevuta nella Sala Anselmi del Ministero della Salute dal capo della segreteria di Gemmato, Ettore Ruggi D'Aragona, e dallo staff di segreteria. Focus dell'incontro la legge, al momento in fase di stesura, che andrà a regolamentare definitivamente l'impiego di cavalli e altri animali in sostituzione dell'ordinanza emanata lo scorso dicembre con carattere di urgenza (recependo i principi della precedente “Ordinanza Martini”) in materia di disciplina delle manifestazioni popolari, pubbliche o private, nelle quali vengono impiegati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati.

Vista la richiesta, nel preambolo dell'ordinanza, di ulteriori valutazioni tecniche in materia di sicurezza e benessere animale prima della stesura finale del testo di legge, lo scopo dell'incontro voluto dall'amministrazione comunale è stato quello di illustrare le peculiarità della Giostra del Saracino, sia per quanto riguarda la gara vera e propria, sia per quanto attiene la tradizione, i rituali e il senso identitario che la rievocazione rappresenta per la città di Arezzo quale patrimonio culturale della comunità, oltre a portare a Roma l'esperienza del Saracino in fatto di tutela del benessere del cavallo con il protocollo apposito di cui la manifestazione si è dotata da anni e che va oltre le misure richieste dalle leggi attualmente in vigore.

“E' stato importante sensibilizzare il ministero sulla Giostra del Saracino – spiega il consigliere comunale delegato alla Giostra Paolo Bertini – in vista di una nuova normativa sull'utilizzo degli equidi ci sembrava opportuno far conoscere le peculiarità della nostra manifestazione ed evidenziare che essa rispetta già quanto previsto dalle leggi attualmente in vigore. Il mondo della Giostra si è dotato da anni di un protocollo importante fatto di visite, controlli, prelievi antidoping e il nostro veterinario, dottor Roberto Gottarelli, ha sviluppato un progetto fatto di verifiche e raccolta di dati che dimostrano che i nostri cavalli operano in totale sicurezza e soprattutto che il loro stato psicofisico, prima e dopo la manifestazione, non viene minimamente alterato”.

"Abbiamo incontrato delle autorità rispettose della tradizione della Giostra – conferma il veterinario Roberto Gottarelli - sensibili alle richieste di tutela del patrimonio storico della manifestazione e molto contenti per il lavoro svolto negli anni in materia di benessere animale".

La relazione presentata dall'Ufficio Politiche Culturali e Turistiche, corredata da video, foto e planimetrie ad illustrare lo svolgimento della manifestazione, ha chiarito perfettamente il livello della Giostra del Saracino in fatto di benessere animale, l'incontro ha sicuramente offerto spunti interessanti all'estensore della legge ed ha riconosciuto l'importante lavoro svolto negli anni dalla Giostra del Saracino insieme ai quartieri sulla cultura del cavallo.

“Esprimo grande soddisfazione per la risposta celere che ci ha dato il sottosegretario", commenta Gabriele Veneri, consigliere regionale e membro del Comitato per le rievocazioni storiche della Toscana. "È la riprova - prosegue - della vicinanza del Governo alle manifestazioni di rievocazione storica che hanno grande valore per i territori sia per il patrimonio culturale che rappresentano, sia per l'aspetto sociale e di rappresentanza del made in Italy e delle nostre tradizioni. La nuova legge andrà sicuramente a vantaggio delle rievocazioni stesse e durante l'incontro al Ministero abbiamo potuto far conoscere in maniera più approfondita tutte le caratteristiche della Giostra del Saracino anche con tanto materiale video, fotografico e tecnico raccolto dall'ufficio comunale utile a far comprendere non solo l'aspetto folcloristico ma anche la parte tecnica e organizzativa della manifestazione. Sono certo che le informazioni che abbiamo trasmesso serviranno per lavorare al meglio sulla nuova legge e che il contributo di Arezzo sarà determinante. Il lavoro che il veterinario svolge con i veterinari dei quartieri, è molto avanti rispetto a tutte le rievocazioni storiche che impiegano equidi a livello nazionale. Siamo consapevoli di avere in mano una grande manifestazione e siamo lieti di aver trasmesso la nostra esperienza e di aver avuto una risposta veloce e attenta da parte di questo ufficio così importante del Ministero".