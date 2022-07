Tragedia sul lavoro, operaio muore schiacciato dal crollo di una parete

Perugia, 2 luglio 2022 - La strage delle ‘morti bianche’ non si arresta. Oggi pomeriggio un operaio di 57 anni è morto schiacciato dal crollo di una parete dell’edificio di Umbra Acque, una delle aziende che gestiscono il servizio idrico in Umbria. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri intervenuti sul luogo del tragico incidente, intorno alle 16.45, nella sede di Ponte San Giovanni alla periferia di Perugia, l’operaio era alla guida di un camion sul quale trasportava un escavatore che, per cause in corso di accertamento, ha urtato la parete dello stabile che è crollata travolgendo il mezzo. Inutili i soccorsi, l’operaio 57enne è morto sul colpo. Oltre ai carabinieri sono intervenuti i sanitari del 118 e i tecnici dell’Asl. Le indagini sono in corso, coordinate dalla procura di Perugia .

«Profondo cordoglio» è stato espresso da Umbra Acque per la scomparsa dell'operaio. L'incidente è avvenuto all'inizio del turno di lavoro. «Il consiglio di amministrazione ed i colleghi, profondamente addolorati - si legge in una nota diffusa da Umbra Acque -, lo ricordano con stima per il suo operato e sono vicini con affetto ai suoi cari».