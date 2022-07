Incendio in Maremma, notte di paura. I focolai riprendono forza, Canadair in azione

Articolo : Incendio in Maremma, popolazione in fuga da Cinigiano

Grosseto, 25 luglio 2022 - La Toscana nella morsa delle fiamme. Ieri un altro incendio, dopo quello devstante in Versilia, ha attaccato la Maremma. Paura e fiamme nel comune di Cinigiano in località Il Crocino dove, senza sosta, i vigili del fuoco e le squadre antincendio hanno lavorato per arginare i danni e mettere in salvo le persone dato che i roghi hanno pressoché circondato l'abitato.

Nella notte appena trascorsa ci sono state riprese di focolai. Sono in corso di svolgimento le operazioni di spegnimento dei mezzi aerei con un Canadair della flotta aerea dei vigili del fuoco e di elicotteri Aib della Regione Toscana. I vigili del fuoco sono disposti a presidi delle infrastrutture sulle zone interessate dai fronti attivi e in bonifica nelle altre zone.

Linee telefoniche interrotte

A causa dell'incendio nel comune di Cinigiano si segnalano disagi nella zona dell'Amiata grossetano per l'interruzione delle linee telefoniche e della rete dati. In questo momento all'ospedale di Castel del Piano non è possibile eseguire esami radiologici, fare i prelievi e non si può usare internet.

Stessa cosa anche per il call center di Arcidosso che risulta isolato e quindi il Cup (Centro Unico Prenotazione) non è raggiungibile. I tempi di ripristino, spiega la Asl, non sono al momento valutabili in quanto legati alle operazioni di contenimento dell'incendio.