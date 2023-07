Incendio all’Argentario: fiamme a Carrubo vicino alle abitazioni

Monte Argentario (Grosseto) – La sala operativa antincendi boschivi della Regione Toscana comunica che è in corso un incendio in località Carrubo nel comune di Monte Argentario (Grosseto). Sul posto sono già al lavoro squadre del volontariato antincendio e i vigili del fuoco. In arrivo il direttore delle operazioni e un elicottero del sistema regionale. Nella zona sono presenti delle abitazioni.