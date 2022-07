Incendi in Toscana, gli aggiornamenti: roghi continui nelle campagne / VIDEO

Firenze, 4 luglio 2022 - Sono diversi, anche nella giornata di lunedì 4 luglio, i roghi di vegetazione che interessano la Toscana. La siccità provoca problemi anche in questo senso: il terreno riarso e le piante secche possono rappresentare degli inneschi perfetti. A volte può bastare la citta di una sigaretta o le scintille di un treno per scatenare roghi in alcuni casi estesi, per i quali serve l'intervento anche degli elicotteri. Tre gli incendi principali in Toscana in questo lunedì.

Poggibonsi

Un incendio ha interessato la provincia di Siena. Dalle 14:30 nel comune di Poggibonsi in località Bernino vasto incendio di sterpaglia in prossimità di abitazioni e strutture ricettive. Sono intervenute, per i vigili del fuoco, due squadre e due autobotti, mentre si è alzato in volo anche Drago 124 del reparto volo di Arezzo.

Cecina

I Vigili del fuoco del comando di Livorno distaccamento di Cecina, sono intervenuti a Cecina in via Carlo Ginori per un incendio di sterpaglie nei pressi di abitazioni. Sono intervenuite 2 squadre e l'elicottero Drago 60 del reparto volo di Cecina oltre alle squadre del personale volontario Antincendio boschivo della Regione.

Ponte a Ema (Firenze)

E i vigili del fuoco di Firenze sono intervenuti a Firenze, nella zona di Ponte a Ema, per un incendio vegetazione che ha interessato un'ampia porzione di terreno. A fuoco sterpaglie e alberi. Le fiamme hanno minacciato anche alcune case. Anche in questo incendio c'è stato l'intervento sia dell'elicottero che delle squadre di volontari dell'Antincendio boschivo.

Scandicci

E un incendio sterpaglie ha interessato in serata ancora la provincia di Firenze. Accade a Scandicci, in via Caduti di Nassirya. Sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Fierente Ovest e di Calenzano. L'intervento è avvenuto con due squadre e un'autobotte. Il rogo si è sviluppato vicino ad alcune aziende e alla Fifenze Pisa Livorno nel tratto fra Lastra a Signa e Scandicci.

Massarosa

I Vigili del fuoco del comando di Lucca, sono intervenuti nel comune di Massarosa in via Calagrande, per un incendio di sterpaglie. In azione una squadra e tre automezzi. Richiesto anche l’intervento di squadre e elicottero dell'antincendio boschivo della Regione Toscana.