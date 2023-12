Inaugurazione e intitolazione del nuovo Parco Cittadino di Tavarnelle a Marcello Morandi

Tavarnelle, 7 dicembre 2023 – Si svolgerà questo sabato alle 11 la cerimonia di intestazione del Parco Cittadino nel Capoluogo, con la presentazione alla Comunità dell'intero progetto che ha trasformato in un vero e proprio parco cittadino quello che fino ad ora era stato un anonimo spazio rionale e che sarà dedicato a Marcello Morandi. A renderlo possibile è stata la collaborazione tra il Lions Club Barberino Tavarnelle - da sempre impegnato nella cura e nella valorizzazione dell'ambiente – e l'Amministrazione Comunale, che anche in questo caso ha apprezzato i contributi progettuali, organizzativi e realizzativi del Club. Il progetto è iniziato nel dicembre del 2022, con il completamento dello spazio comunale (oltre 3.000 mq) messo a disposizione dei più giovani per sport, giochi e ricreazione, attraverso la fornitura delle porte per un campetto di calcio e di altri materiali. Contemporaneamente sono state messe a dimora 25 piante, grazie all’adesione del Lions Barberino Tavarnelle al progetto LIONS "Città Verde" e d al contributo dello sponsor Vivaio Favilli.

“Dopo il periodo estivo – spiega il presidente Lions Mario Paoli-, il nostro impegno a favore di questa area verde è proseguito con la sistemazione di 3 panchine e la messa a dimora di ulteriori 25 piante acquistate dal nostro Club con trattativa "privilegiata" dal Vivaio Favilli. Alla fine, il nostro entusiasmo unito ad un’attenta partecipazione e dedizione nei confronti dell’ambiente, sono riusciti ad ottenere dall'Amministrazione la garanzia che per almeno i primi tre anni tutte le piante fornite dal nostro Lions Club saranno sotto la loro attenta tutela e manutenzione. Il progetto che si sta concretizzando in questi giorni – conclude il presidente - è stato negli anni preceduto da importanti interventi ambientali, particolarmente concentrati in Località Badia a Passignano.”

Nello specifico Paoli fa riferimento al “Punto Sosta Lions” attorniato da rare piante boschive e dal Maggiociondolo con le piante da tempo “adottate” dal Club. Si tratta di uno spazio attrezzato per accogliere chi percorre i sentieri trekking all’interno del Parco dell’Abate (area protetta di 384 ettari, con sentieristica studiata per ogni livello di capacità escursionistica e di età). C’è poi il restauro della Cappella dei Pesci, promosso dal Club, che ha compreso le opere connesse recuperate da proprietari privati e la loro restituzione all’Abbazia. E ancora la messa a dimora di 6 cipressini nello spazio verde (circa 4.000 mq) utilizzato in primavera per la “Festa dell’Ambiente”, che precede la Cappella dedicata a San Giovanni Gualberto, Fondatore dell'Ordine dei Vallombrosani, eletto Patrono nazionale dei Forestali d'Italia e Patrono dei Forestali dello Stato di San Paolo in Brasile. Non ultima l’adozione del sentiero CAI n° 460, "Anello del Guardingo Passignano", di 6.600 km, all'interno del Parco dell'Abate.

Caterina Ceccuti