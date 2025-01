Arezzo, 23 gennaio 2025 – Inaugurato un nuovo fontanello a Terranuova Bracciolini

È stato inaugurato questa mattina il nuovo fontanello di acqua potabile in via Rino Bigi, a Terranuova Bracciolini. La cerimonia di apertura ha visto la partecipazione di Sergio Chienni, Sindaco del Comune di Terranuova Bracciolini, e Nicola Perini, Presidente di Publiacqua.

Il nuovo fontanello si aggiunge ai tre già esistenti sul territorio comunale, che includono la postazione in Piazza San Francesco, quella nel quartiere di Pernina e nella frazione Malva. Questi fontanelli forniscono acqua buona e sicura, refrigerata naturalmente, da anni e sono molti apprezzati dalla cittadinanza.

Il fontanello di via Rino Bigi è stato installato in una zona molto popolosa del capoluogo e rappresenta un ulteriore servizio per i cittadini. Con l'attivazione di questo nuovo punto, salgono a due i fontanelli installati da Publiacqua a Terranuova Bracciolini, dopo quello di piazza San Francesco avviato nel 2017 che, fino a novembre 2024, nonostante le difficoltà legate alla pandemia, ha erogato oltre 1 milione di litri di acqua.

“Il nuovo fontanello – ha detto il Sindaco, Sergio Chienni – rappresenta non solo un servizio aggiuntivo per la nostra comunità, ma anche un passo avanti nella gestione sostenibile delle risorse. Da domani l’acqua liscia sarà completamente gratuita in tutti i quattro fontanelli dislocati sul territorio mentre, entro marzo, l’acqua frizzante sarà disponibile al costo di 5 centesimi al litro, a seguito dell’installazione del lettore tessere. Per garantire un uso corretto e sicuro del servizio, abbiamo deciso di introdurre il sistema di pre-carico tramite card, rimuovendo le tradizionali gettoniere per evitare atti di vandalismo. Tutti i fontanelli del territorio potranno essere utilizzati con la medesima tessera che sarà dunque uniformata”.

“Con il nuovo fontanello e le borracce consegnate ai bambini della scuola – ha detto il presidente di Publiacqua, Nicola Perini – vogliamo proseguire il lavoro di sensibilizzazione per far capire a tutti i nostri cittadini che l’acqua ‘del Sindaco’, è buona, economica e controllata attentamente. Perché bere l’acqua del fontanello o quella che arriva nelle case è sicuro e ci fa risparmiare soldi, ma è importante anche per difendere l’ambiente: usare la borraccia e l’acqua pubblica vuol dire meno plastica, meno rifiuti, meno camion per le strade e meno emissioni di Co2. I più giovani lo hanno già imparato, la borraccia di Publiacqua servirà a ricordarglielo ogni giorno”.

I fontanelli, infatti, non solo offrono un servizio comodo e gratuito alla popolazione, ma sono anche strumenti fondamentali per la tutela dell'ambiente. A oggi, nei 46 comuni gestiti da Publiacqua, sono stati installati ben 133 fontanelli, che dal 2017 a novembre 2024 hanno erogato oltre 276 milioni di litri di acqua. Questo ha comportato un risparmio ambientale significativo, con oltre 184 milioni di bottiglie di plastica da 1,5 litri non prodotte, trasportate e smaltite. Inoltre, le famiglie del territorio hanno risparmiato più di 59 milioni di euro grazie al mancato acquisto delle bottiglie.

Il risparmio ambientale è ancora più evidente se si considera che per produrre 25 bottiglie di plastica da 1,5 litri sono necessari 2 chilogrammi di petrolio e 17,5 litri di acqua. Moltiplicando questi numeri per i milioni di bottiglie risparmiate ogni anno, è facile comprendere l’impatto positivo sui consumi di risorse naturali e sulla riduzione dei rifiuti.