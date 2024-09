ARezzo, 9 settembre 2024 – Inaugurato il ponte di Piantravigne in concomitanza con il passaggio della corsa ciclistica ‘La Marzocchina’

L’importo complessivo degli interventi è stato di 505 mila euro, di cui 230 mila finanziato con risorse comunale e 275 mila euro fondi Pnrr

È stato inaugurato domenica 8 settembre il ponte di Piantravigne, in concomitanza con il passaggio della dodicesima edizione de “La Marzocchina”.

“Un intervento fondamentale – ha detto il Sindaco, Sergio Chienni – per un’infrastruttura riqualificata e messa in sicurezza. L’investimento complessivo è stato di 505 mila euro, di cui 230 mila finanziato con risorse comunale e 275 mila euro con finanziamento pubblico a valere su fondi Pnrr. Ancora una volta, grazie alla capacità di attrarre risorse da enti sovraordinati implementiamo la possibilità di dare risposte al nostro territorio”.

I lavori oggetto dell’appalto hanno riguardato il rafforzamento delle travi e dell’impalcato del ponte in calcestruzzo con sostituzione delle protezioni laterali bordo ponte (guad-rail) in acciaio e legno; la realizzazione di nuove pavimentazioni in conglomerato bituminoso, la segnaletica stradale e l’illuminazione pubblica; le prove di carico e il collaudo.

Al centro di importanti interventi anche la parte sottostante del ponte con il restauro dei paramenti murari delle spalle e delle pile del viadotto, mediante ripulitura degli elementi lapidei, estirpazione vegetazione infestante e successiva nuova stuccatura dei giunti.

“Un restyling complessivo a cui il ponte non era mai stato sottoposto dopo la sua realizzazione – ha concluso il Sindaco - e che riqualifica così un luogo significativo del nostro territorio. Infatti il ponte non rappresenta solo un tratto viario ma offre una visione privilegiata per ammirare un paesaggio molto bello contraddistinto dalle Balze”.