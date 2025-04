Arezzo, 13 aprile 2025 – Inaugurata l’Area giochi inclusiva nel Parco della Liberazione a Tegoleto

Taglio del nastro sabato 12 aprile a Tegoleto per la nuova area giochi inclusiva posta nel Parco pubblico della Liberazione in via Molinara. Si tratta di uno spazio verde urbano riqualificato e valorizzato, dotato di un’area giochi completamente inclusiva. Presenti all’inaugurazione con le autorità molte famiglie con bambini.

L’intervento, grazie all’importante contributo dell’Associazione C&T Comunità di Tegoleto Aps, è stato realizzato in attuazione all’obiettivo generale del Comune di Civitella in Val di Chiana di valorizzare, riqualificare, realizzare aree verdi e spazi all’aperto dotando il parco anche di giochi inclusivi, il tutto finalizzato a garantire maggiore fruibilità degli spazi da parte dei bambini con diverse abilità.

Il progetto ha previsto la sostituzione di alcuni giochi esistenti e la fornitura e posa in opera di nuovi giochi inclusivi che permettono l’interazione tra bambini con abilità diverse. L’area, già punto di aggregazione per la zona, ha un carattere inclusivo grazie all’installazione di idonee attrezzature ludiche fruibili da bambine e bambini diversamente abili.

L’Associazione C&T Comunità di Tegoleto Aps ha contribuito alla realizzazione della nuova area giochi inclusiva con una donazione al Comune di Civitella pari a 13.000 euro.

“La Comunità di Tegoleto – ha spiegato il Presidente Alessandro Sacconi – dal 2012 contribuisce con vari progetti di solidarietà e grazie alle nostre cene di beneficenza, al Cinema sotto le Stelle e altre iniziative che organizziamo durante l’anno abbiamo raccolto più di 13 mila euro in questo nuovo progetto che si chiama ‘GiochiAmo’ e dobbiamo ringraziare i cittadini, le ditte e tutti i commercianti del paese che ci hanno aiutato a raccogliere questa cifra importante. Questo è uno dei tanti progetti, il prossimo che porteremo a termine sarà l’acquisto di altri 3 defibrillatori che doneremo sempre al paese di Tegoleto nel mese di maggio”.

“Prosegue quella che è la riqualificazione dei parchi giochi del Comune di Civitella – hanno sottolineato il Sindaco Andrea Tavarnesi e l’Assessore ai Lavori pubblici Ivano Capacci – Negli interventi che portiamo avanti cerchiamo di rendere i nostri parchi inclusivi e fruibili per tutti soprattutto per i più fragili. Questa volta l’abbiamo fatto anche grazie alla collaborazione dell’Associazione C&T Comunità di Tegoleto che attraverso un proprio finanziamento ha messo a disposizione dell’Amministrazione comunale una cifra importante per la realizzazione di questo parco”.

Una nuova area giochi inclusiva è già stata realizzata a Badia al Pino, all’interno del parco pubblico in via Gramsci, con risorse proprie e in parte finanziato dal contributo del Consiglio regionale della Toscana. Inoltre, un altro gioco inclusivo è stato installato anche nel parco pubblico di Viciomaggio, in via dell’Olmo, con il contributo di Coingas, mentre una nuova area giochi inclusiva è stata realizzata all’interno del parco pubblico in viale Andromeda a Pieve al Toppo e in via Rodolfo Morandi nel parco pubblico di Albergo, sempre grazie al contributo di Coingas.