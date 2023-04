In autostrada a 150 km/h, la novità allo studio del Governo (che fa discutere)

Firenze, 18 aprile 2023 – L'idea del vicepresidente del Consiglio e ministro dei Trasporti Matteo Salvini è quella di aumentare a 150 chilometri orari il limite di velocità su alcuni tratti delle autostrade, quelle dove il rischio di incidentalità è basso. In realtà il codice della strada prevede già la possibilità di elevare in autostrada il limite di velocità, in particolare sulle tratte a tre corsie per ogni senso di marcia e dotate di tutor, anche se al momento è vietato ovunque viaggiare oltre il limite dei 130 chilometri orari.

In Italia i tratti autostradali a tre o più corsie sono circa 2mila chilometri, oltre il 28% della rete totale, e quelli controllati dai tutor sono 1.550 chilometri. La novità potrebbe interessare l'A1 Milano-Napoli, l'A4 Milano-Brescia, l'A26, l' A14 Bologna-Bari e la A30 Caserta-Salerno. Altroconsumo ha elaborato alcune stime, individuando vantaggi e svantaggi dell'aumento del limite di velocità a 150 chilometri orari.

I vantaggi: tempi di percorrenza più brevi

La possibilità di innalzare in alcune tratte autostradali il limite di velocità da 130 a 150 chilometri orari avrebbe dei benefici sui tempi di percorrenza. Prendendo in considerazione l’esempio della A4, nella tratta Milano-Brescia, viaggiando a 130 si percorrebbero i 75 chilometri in circa 34 minuti e 30 secondi. Viaggiando invece a 150, si impiegherebbero 30 minuti, con un risparmio di 4 minuti e mezzo.

Gli svantaggi: più inquinamento e più incidenti

Secondo Altroconsumo, però, gli svantaggi sono ben più numerosi, e si possono sintetizzare nei seguenti due: