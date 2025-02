Imprenditori e sviluppatori a confronto sul tema dell’accessibilità digitale

Arezzo, 15 febbraio 2025 – Imprenditori, sviluppatori e aziende a confronto sul tema dell’accessibilità digitale. Martedì 18 febbraio, alle 11.00, è in programma un webinar a partecipazione gratuita dove verranno approfonditi strumenti, tecnologie e normative per favorire la piena fruizione di siti web ed e-commerce alle persone con disabilità, andando a perseguire principi di inclusione, equità e parità di opportunità. L’incontro, promosso dalla sinergia tra l’azienda aretina specializzata in business digitale Sintra e la società italiana leader in accessibilità digitale AccessiWay, nasce con l’obiettivo di sensibilizzare verso l’importanza di rivolgere impegno e attenzione nell’applicazione di soluzioni per garantire un pieno accesso ai servizi del web per ogni utente a prescindere dalle abilità fisiche o cognitive.

L’urgenza e l’attualità del tema sono testimoniate dall’ormai prossima entrata in vigore dell’European Accessibility Act, la nuova normativa europea sull’accessibilità digitale che diventerà attiva da sabato 28 giugno 2025 e che stabilisce precise regole a cui le imprese sono chiamate ad adeguarsi per rendere le piattaforme on-line più inclusive. I contenuti della direttiva sono estesi alle aziende per quanto riguarda, ad esempio, siti web e piattaforme di commercio elettrico, dunque il webinar del 18 febbraio vuole essere una prima occasione per acquisire consapevolezze e condividere conoscenze relativamente a questo percorso di rimozione delle barriere digitali. I relatori dell’incontro saranno Dajana Gioffrè e Andrea Mariatti di AccessiWay che introdurranno il tema dell’accessibilità digitale e delle soluzioni legate al business, forniranno le indicazioni per valutare la conformità degli e-commerce aziendali, spiegheranno le nuove normative e le relative sanzioni, condivideranno buone pratiche in materia e, soprattutto, saranno a disposizione per rispondere alle domande degli utenti. Per ulteriori informazioni e per iscrizioni al webinar è possibile visitare il profilo LinkedIn di Sintra.