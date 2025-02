Immagini in viaggio: il trasporto pubblico visto dai bambini

Arezzo, 18 febbraio 2025 – L’immaginario infantile per restituire una visione creativa del viaggio e della mobilità urbana. È questo il fulcro del lavoro di Alessandro Fruzzetti, artista protagonista del mese di febbraio del progetto 12x12, l’iniziativa nata dalla collaborazione tra at - autolinee toscane e Cortona On The Move che racconta il trasporto pubblico attraverso la fotografia.

Il progetto di Fruzzetti è stato realizzato con il tutoraggio di Sabine Korth, fotografa e curatrice specializzata nel fotocollage e nel fotomontaggio. Sei bambini hanno creato disegni partendo da immagini di autobus at, ritagliate e incollate su fogli quadrati, per poi completarli liberamente secondo la loro visione del trasporto pubblico. Grace, ad esempio, ha raffigurato i suoi compagni in gita a Pisa sotto un grande arcobaleno, mentre Elia ha rappresentato le sue passioni: i giocatori della Fiorentina e i dinosauri. Successivamente, i bambini sono stati ritratti da Fruzzetti mentre mostravano i loro lavori, sia a bordo di autobus in movimento a Pisa sia con i mezzi fermi, variando così il contesto e la prospettiva.

“Tutti i bambini hanno accolto con gioia ed entusiasmo la proposta e la produzione dei disegni è stata spontanea e molto veloce. Due di loro non erano mai saliti su un bus e pertanto il momento degli scatti è stato particolarmente emozionante” racconta il fotografo.

Nato a Pisa nel 1971, Alessandro Fruzzetti si è avvicinato alla fotografia nel 2012, dopo una lunga passione per le arti visive. Ha esposto in Italia e all’estero, partecipando a mostre personali e collettive in sedi prestigiose, tra cui il Palazzo Ducale di Sabbioneta, la Galleria d’arte Movimento Aperto di Napoli, il Tribunale di Livorno, il Cifa di Bibbiena, la Villa Prinz di Trieste e presso la Project Gallery di Atene. Finalista in più edizioni del circuito Portfolio Italia, nel 2021 è stato Testimonial Fujifilm per Ambiente Clima Futuro.

Gli scatti di Alessandro Fruzzetti sono pubblicati a partire da oggi sul profilo Instagram @at_toscana.