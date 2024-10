Arezzo, 14 ottobre 2024 – Il veronese Viviani vince l’estemporanea di pittura di Lucignano

Al secondo posto De Nicolò da Sesto Fiorentino e al terzo Basaglia da Cerea. Grande successo per l'Estemporanea di Pittura a Lucignano edizione 2024

Lucignano ha ospitato, durante lo scorso fine settimana, la quinta edizione dell'Estemporanea di Pittura, che ha attirato artisti da tutta Italia. Le due giornate, caratterizzate da un clima mite e sereno, hanno visto decine di pittori all'opera tra le strade, i vicoli, le piazze e gli angoli più suggestivi del borgo, con l'obiettivo di catturare la bellezza del luogo e le sue atmosfere uniche. L'iniziativa, promossa dalla Pro Loco di Lucignano in collaborazione con l'artista Pasquale Di Fazio e patrocinata dall’Amministrazione Comunale, ha visto la partecipazione di pittori provenienti da diverse regioni d'Italia, da nord a sud.

Il concorso ha premiato le migliori opere, esposte alla visione del pubblico nella suggestiva cornice di Piazza delle Logge. Il primo premio è stato assegnato a Enzo Viviani, pittore di Verona, mentre il secondo posto è andato a Michele De Nicolò di Sesto Fiorentino. Al terzo posto si è classificata Marina Basaglia di Cerea, in provincia di Verona. Le opere dei partecipanti sono state giudicate da una qualificata giuria, che ha apprezzato la qualità artistica e la capacità di rappresentare le bellezze paesaggistiche di Lucignano e non solo.

La premiazione è avvenuta domenica sera, alla presenza del sindaco di Lucignano, Roberta Casini, che, nel consegnare i riconoscimenti, ha colto l’occasione per ringraziare sentitamente gli organizzatori per il loro impegno nella realizzazione dell'evento: "Siamo orgogliosi di vedere come questa manifestazione cresca di anno in anno, attirando artisti di talento da ogni parte d'Italia," ha dichiarato la sindaca Casini. Ha poi aggiunto: "Lucignano si conferma un luogo d'ispirazione artistica unica e iniziative come questa ci permettono di valorizzare ancora di più il nostro territorio. Grazie alla Pro Loco e a Pasquale Di Fazio per la loro instancabile dedizione e a tutti coloro che hanno collaborato alla buona riuscita dell’iniziativa".

Grande soddisfazione da parte di Pasquale Di Fazio, che ha tenuto a sottolineare come ormai “l’Estemporanea di Lucignano, per valore dei premi messi in palio grazie agli sponsor e per la qualità degli artisti partecipanti, provenienti da tutta Italia, si conferma come una delle iniziative più importanti a livello nazionale nel suo genere”.

L'estemporanea si è rivelata anche un'occasione unica per scoprire le molteplici interpretazioni artistiche di Lucignano, arricchendo ulteriormente l'esperienza culturale offerta da uno dei Borghi più belli d'Italia.