“Il valore delle differenze: l'inclusione scolastica come punto di partenza”, l’incontro

Arezzo, 14 aprile 2023 – Si svolgerà nella mattina di domani, sabato 15 aprile, a partire dalle 9 al centro di GeoTencologie di San Giovanni Valdarno il convegno dal titolo “Il valore delle differenze: l'inclusione scolastica come punto di partenza per il progetto di vita”.

L’evento è stato organizzato su proposta dell'associazione “Abbracciamo il Valdarno”, che riunisce famiglie di bimbi con disturbo dello spettro autistico, insieme al Comune di San Giovanni Valdarno e si rivolge, soprattutto, ai genitori e agli insegnanti degli istituti comprensivi.

Organizzato durante il “Mese blu per l'autismo”, il convegno vuole porre l'attenzione sul tema dell'inclusione scolastica fin dai primi anni di scuola del bambino. La presa in carico precoce, infatti, permette l'organizzazione di tutti i sostegni necessari per il piccolo e per la famiglia, in modo da garantire la piena inclusione sociale delle persone con disabilità e pone la basi per gli importanti strumenti utili all'elaborazione del progetto di vita individuale.

Saranno presentate buone prassi inclusive proposte da alcune scuole della zona Valdarno oltre ad interventi di differenti professionisti che affronteranno il tema dell'abilitazione e della riabilitazione per i bambini con disabilità intellettiva e autismo soprattutto in età evolutiva. "Abbracciamo il Valdarno" offirirà un coffee break a cura delle mamme dell'Associazione e porterà la sua testimonianza in merito alle azioni si sensibilizzazione e sostegno attraverso progetti concreti per la piena inclusione dei bambini con disabilità.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco Valentina Vadi e dell’assessore all’istruzione e alle politiche sociali Nadia Garuglieri, la parola passerà a Gabriele Rossi, servizi sociali, istruzione e sport del Comune di San Giovanni Valdarno. Interverranno inoltre Valentina Campani, presidente dell’associazione Abbracciamo il Valdarno, Maria Giovanna Giannini, psicologa, psicoterapeuta sistemico-relazionale specializzata sul sostegno scolastico, Chiara Romano e Lisa Zeni, logopediste specializzate in Caa, Aba, Esdm, Prompt II livello, Silvia Rani, insegnante specializzata per le attività di sostegno agli studenti con disabilità, Claudia Del Tongo, direttrice provinciale Special Olympics e presidente Asd All Stars Arezzo onlus, Jessica Pierozzi, professoressa di educazione fisica, laurea magistrale in scienze e tecniche dello sport e delle attività motorie preventive e adattate e laurea magistrale in scienze dell'alimentazione, Francesca Boncompagni, docente, Lucia Maddii, dirigente scolastica, Anna Torchia, docente funzione strumentale per la diversabilità e Elisabetta Andreoni.