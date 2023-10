Il tempo della ragione e dei ponti

Firenze, 22 ottobre 2023 – Mai come in questo periodo storico c’è bisogno di confronto e dialogo. Gli egoismi e gli estremismi, lo stiamo vedendo giorno dopo giorno, portano solo alla violenza, alla voglia di sopraffazione e alla distruzione. La guerra è alle porte dell’Europa: c’è il conflitto russo-ucraino, da poche settimane quello del vicino Oriente dove gli occhi dei bambini implorano un altro mondo possibile, più ci sono altri terreni di scontro come in Nagorno Karabakh.

La Toscana, terra che abolì la pena di morte con il granduca Pietro Leopoldo, e Firenze, con la sua storica tradizione lapiriana, sono fabbriche di "ponti", costruttrici di speranze di pace. In tal senso benvenuta l’iniziativa organizzata da Padre Bernardo Gianni, abate di San Miniato al Monte, che va nel solco della storia del nostro territorio e prende linfa dalle parole di Papa Francesco. E da applausi è anche l’esempio che offre Rondine, nella provincia di Arezzo, scuola di vita e rispetto reciproco. Il progetto ha un luogo di condivisione preciso: lo Studentato internazionale che accoglie giovani provenienti da Paesi teatro di conflitti armati o post-conflitti e li aiuta a scoprire la persona nel proprio ’nemico’. Lì, nella cittadella, vivono negli stessi spazi anche israeliani e palestinesi, come ha ricordato domenica scorsa in tv la senatrice a vita Liliana Segre. Un esempio per tutti.

Meno bene le beghe della politica quotidiana, di livello sicuramente più basso dello sguardo lungimirante necessario in questi tempi. Il caso dell’intitolazione negata a Lucca di una strada al partigiano, socialista e Presidente della Repubblica che ha lasciato profonda traccia di insegnamenti, Sandro Pertini, deve far riflettere. E’ il momento questo di dividersi per il proprio, piccolo, tornaconto di visibilità? Bene ha fatto il deputato di Fratelli d’Italia Riccardo Zucconi ad ammonire il centrodestra lucchese: "Sono rimasto stupefatto" ha detto senza giri di parole. "La sinistra strumentalizza certo, ma chi ha senso delle Istituzioni e dello Stato deve rispettare la sua figura".