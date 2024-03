Il sindaco Ghinelli a Musexpo con la Fondazione Arezzo Wave

Arezzo, 20 marzo 2024 – Il sindaco Alessandro Ghinelli ha partecipato all'evento che la Fondazione Arezzo Wave ha organizzato presso i SIR Studios di LA, compreso nel programma degli eventi collaterali di MUSEXPO, il festival internazionale che ogni anno a Burbank fa incontrare gli artisti con l’industria della musica e del cinema. Nel corso della “due giorni” durante la quale si sono esibiti musicisti italiani, il sindaco ha incontrato il direttore dell’Istituto Italiano di Cultura a Los Angeles, Emanuele Amendola e il giornalista Franco Bresci, corrispondente di Rai Italia. “Una occasione ulteriore per promuovere la nostra città dove la musica in ogni suo stile è protagonista. Nei prossimi giorni incontrerò il sindaco di Burbank, città con noi gemellata, per definire un programma di collaborazione tra le nostre municipalità”, ha commentato il sindaco.