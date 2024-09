Arezzo, 30 settembre 2024 – Il sindaco Filippo Vagnoli è stato confermato nel consiglio regionale di Anci Toscana che si è tenuto a Firenze lo scorso 18 settembre 2024.

Il primo cittadino di Bibbiena rappresenterà, nella compagine regionale le forze civiche. Vagnoli commenta: “Sono molto onorato per questo rinnovo all’intero di Anci perché mi consente di continuare a rappresentare i nostri territori e i bisogni delle aree interne della Toscana e dei giovani. Ringrazio i colleghi che mi hanno dato ancora fiducia. Negli ultimi cinque anni ho avuto il ruolo di responsabile innovazione per i comuni toscani, e per questo ho collaborato con la Regione e con altri enti ministeriali per iniziative che stanno portando innovazione digitali in Toscana e nei piccoli comuni. Continuerò a collaborare con il ruolo che mi verrà concesso per i prossimi cinque anni. Promuovere iniziative per implementare i servizi rivolti ai cittadini, sarà il mio impegno che, come sempre, cercherò di interpretare nel migliore dei modi e con gli strumenti a mia disposizione cercherò di far sentire la voce dei territori interni che, con determinazione, stanno proponendo a livello regionale un loro modello di sviluppo”.

La sindaca di Poggibonsi Susanna Cenni è la nuova presidente di Anci Toscana, l’associazione regionale dei Comuni. Cenni è stata eletta a stragrande maggioranza durante l’assemblea congressuale di Anci Toscana, che si è tenuta lo scorso 18 settembre nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, presenti oltre 150 tra sindaci e amministratori.