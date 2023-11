Il servizio di Psicoterapia Familiare dell’Istituto di Agazzi apre all’utenza privata

Arezzo, 8 novembre 2023 – Il servizio di Psicoterapia Familiare del centro per i disturbi alimentari Auryn dell’Istituto di Agazzi apre all’utenza privata. Il consolidamento della collaborazione con la dottoressa Federica Grande, psicologa e psicoterapeuta, ha posto le basi per l’attivazione di nuovi percorsi terapeutici dedicati specificatamente alle dinamiche relazionali tra membri della famiglia per il superamento di difficoltà, sofferenze e conflitti. Questo servizio era già condotto per gli utenti di Auryn a completamento e supporto dei trattamenti dei disturbi alimentari per l’età adolescenziale e adulta in regime di convenzione con la Asl, ma verrà ora ampliato anche all’intera cittadinanza per fornire risposte concrete e professionali a situazioni di bisogno emerse nei nuclei familiari.

La Psicoterapia Familiare conduce un lavoro mirato per attivare e riattivare risorse interpersonali, comunicative, relazionali ed emotive utili al superamento delle diverse problematiche emerse nella quotidianità. Il percorso permette di contestualizzare e comprendere le singole situazioni alla luce di più livelli di osservazione, a partire dai rapporti tra i membri della famiglia, dalle storie personali dei suoi componenti e delle famiglie d’origine, dalla storia evolutiva dell’elemento di sofferenza e dalla fase del ciclo vitale attraversata. Il compito della dottoressa Grande, professionista con oltre vent’anni di esperienza nel settore, sarà di guidare i vari componenti del sistema all’ascolto reciproco, al riconoscimento delle dinamiche disfunzionali e al cambiamento verso un nuovo assetto familiare volto a liberare i membri dalla rigidità dei ruoli e dai blocchi della comunicazione, andando così a ristabilire un benessere individuale e collettivo. Un ulteriore supporto ai percorsi di Psicoterapia Familiare potrà essere garantito in un’ottica olistica dall’equipe multiprofessionale di Auryn che fa affidamento anche su psichiatre, medici nutrizionisti, psicologhe, psicoterapeute, dietiste e educatrici per una visione condivisa del problema e per un intervento di maggior efficienza. Per ulteriori informazioni è possibile contattare direttamente il centro dell’Istituto di Agazzi al numero 0575/91.51.360. «La Psicoterapia Familiare - spiega la dottoressa Grande, - attiva percorsi condivisi motivati dalla volontà di superare problemi, conflittualità, sofferenze e blocchi evolutivi che, all’apparenza, possono anche sembrare di difficile risoluzione. Se la problematica viene accolta e acquisisce un significato in cui tutta la famiglia si riconosce, il cambiamento non viene più visto come un attacco alla struttura familiare ma come un’opportunità per i membri di sperimentarsi nella relazione con ruoli più flessibili».