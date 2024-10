Il rapporto Edison-Censis. Piace il mercato libero

Livorno, 26 ottobre 21024 – Esplorare come i toscani stanno vivendo le due transizioni: quella energetica e quella verso il mercato libero è l’obiettivo del IV Rapporto Edison-Censis «La Toscana e le opportunità del mercato libero: pratiche, culture e valori degli italiani nelle due transizioni» presentato ieri da Edison e Censis all’Acquario di Livorno. La popolazione toscana è convinta che anche i consumatori energetici dovranno comportarsi come negli altri mercati di beni e servizi, informandosi per poter fare scelte consapevoli.

Per più di un toscano su tre nella scelta del proprio fornitore di energia elettrica e gas contano il prezzo e altri eventuali servizi aggiuntivi. Un altro elemento importante, selezionato da più di un cittadino su quattro, è la fiducia, l’affidabilità e la sicurezza generata dal rapporto con il fornitore.

«La popolazione toscana è già orientata al passaggio al mercato libero dell’energia. L’utente passivo è diventato un cliente attivo e considera l’offerta di energia non solo dal punto di vista della convenienza economica. Siamo pronti a rispondere a questa responsabilizzazione del consumatore fornendo energia green, programmi fedeltà e garantendo l’accesso ad un ecosistema di servizi integrati per la casa che comprende anche il Wi-Fi. Vogliamo diventare il riferimento unico delle famiglie per l’efficientamento energetico e la risoluzione dei problemi all’interno delle mura domestiche», ha detto Massimo Quaglini, amministratore delegato di Edison Energia.

«I toscani - ha dichiarato Sara Lena, ricercatrice Censis -, malgrado la rilevanza che attribuiscono al prezzo nel rapporto con l’energia, hanno un interesse per la possibilità di confrontare e scegliere le soluzioni più adatte alle proprie esigenze e apprezzano la libertà di scelta del mercato libero. Si distinguono per la loro attenzione alla trasparenza delle condizioni contrattuali e alla convenienza: dichiarano di informarsi regolarmente sulle offerte disponibili, monitorano la convenienza dei propri contratti anche ricorrendo a strumenti di comparazione».

Dal sondaggio emerge che combattere il riscaldamento globale è una necessità irreversibile: l’86,4% ritiene che per ottenere risultati sia necessario un cambio di stile di vita da parte di tutti. La percentuale scende al 70% quando si chiede un elevato sforzo economico. Il 90,5% dei toscani richiede sostegno finanziario per poter fare le scelte utili alla transizione ecologica. «Ascoltare gli italiani sui temi della sostenibilità e dell’energia è l’obiettivo. Il Rapporto è stato realizzato sia a livello nazionale che con tre focus regionali che vengono presentati a Catania, Bari e Livorno. Il Rapporto diventa un Osservatorio strutturale su culture dell’energia e della sostenibilità degli italiani. Confermiamo così l’impegno di Edison nel contribuire a uno sviluppo sostenibile e un progresso industriale, economico e sociale giusto per tutte le comunità», ha concluso Barbara Terenghi, EVP Sustainability di Edison.

Daniele Mazzi