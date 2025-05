Arezzo, 17 maggio 2025 – La Polizia di Stato contro la “mala movida”: il Questore di Arezzo firma due provvedimenti di D.A.C.Ur. “Daspo urbano” nei confronti di due giovani aretini.

A dimostrazione della costante attenzione che la Questura di Arezzo dedica all’attività di prevenzione e contrasto alla c.d. “mala movida”, nella serata di ieri, la Divisione Anticrimine ha adottato nei confronti di due soggetti altrettanti provvedimenti di “Divieto di accesso ai locali pubblici” cd. D.A.C.Ur. “Willy”.

I destinatari di tali misure amministrative sono due giovani ragazzi, di cui uno minorenne, che si sono resi protagonisti di minacce ai danni del titolare di una Yogurteria di Arezzo aggravate da comportamenti intimidatori che i due hanno posto in essere servendosi di una bottiglia di vetro, seguiti dal lancio di oggetti all’interno dell’attività commerciale.

Inoltre, nella stessa occasione, gli autori hanno anche danneggiato sedie e tavolini posti all’esterno del locale ed hanno determinato gravi disordini sia all’interno dello stesso che nelle immediate adiacenze.

Il provvedimento adottato per entrambi prevede, per la durata di due anni, il divieto di poter accedere, nell’ambito del Comune di Arezzo, ai pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento ubicati nell’area dove si sono svolti gli eventi, nonché di stazionare nelle immediate vicinanze degli stessi.

Simili misure, introdotte nell’ordinamento proprio al fine di contrastare la “mala movida”, hanno l’obiettivo di prevenire il ripetersi di eventuali ulteriori disordini all’interno degli esercizi pubblici già presi di mira andando a contrastare i fenomeni di illegalità che mettono a rischio la sicurezza pubblica della città.