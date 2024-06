Arezzo, 21 giugno 2024 – Il quartiere di Porta Sant'Andrea vince la Prova Generale dedicata a Vittorio Farsetti, capitano plurivittorioso del Quartiere di Porta Crucifera. Un quattro di Leonardo Tavanti e il cinque di Matteo Bruni regalano la vittoria al quartiere biancoverde. E' Porta del Foro ad aprire la piazza con Matteo Vitellozzi che marca il quattro. Stesso punteggio per il primo giostratore del quartiere di Porta Crucifera, Filippo Vannozzi. Finisce sul tre il tiro di Elia Pineschi per Porta Santo Spirito, mentre Tavanti chiude la prima serie di carriere marcando il quattro per Sant'Andrea. Ricomincia Porta del Foro con Niccolò Scarpini che eguaglia il compagno di casacca: è un 4 anche il suo. Per Porta Crucifera scende al pozzo Niccolò Nassi ma il tiro finisce sul due e il quartiere rossoverde è fuori dalla competizione. Stessa sorte per la Colombina. Elia Taverni non va oltre il due e anche per Santo Spirito la Prova Generale finisce qui. Sant'Andrea con Matteo Bruni ha l'opportunità di chiudere la sfida con un cinque e il giostratore non sbaglia, va sicuro contro il Buratto e colpisce il centro. Nove punti, la Prova Generale corsa alla memoria di Vittorio Farsetti si colora di bianco e di verde.