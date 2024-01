Il primo bacio 59 anni fa, si ritrovano su Facebook e a maggio si sposeranno

Grosseto, 5 gennaio 2024 – Una storia d’amore iniziata da un bacio scambiatosi 59 anni fa e che quest’anno, a maggio, troverà il proprio suggello con il matrimonio. E’ questa l’incredibile storia d’amore che è stata raccontata ieri ai "Fatti Vostri" su Rai 2 e che ha per protagonisti Riccardo Fontani, 79 anni di Massa Marittima, e Anna Adamanti 77 anni di Abbadia San Salvatore. E proprio fuori dalla sala da ballo "La Bussola" del paese dell’Amiata senese Riccardo e Anna si scambiarono questo bacio. Riccardo Fontani conosciutissimo a Massa Marittima, viveva a Niccioleta ed era dipendente di un’azienda del polo chimico del Casone, nel 1965 incontrò Anna a una serata di ballo ad Abbadia S.Salvatore, si scambiarono effusioni, tra cui quel famoso bacio, poi però non si rividero più. Ma quelle coccole erano rimaste impresse nella mente di entrambi e lei, quando successivamente si sposò narrò a suo marito questa sua passione giovanile dicendo che avrebbe chiamato il loro figlio come il suo primo amore, Riccardo, e così avvenne.

Riccardo Fontani per anni ha cercato la sua Anna, insegnante sull’Amiata versante senese. Partiva da Niccioleta con la Vespa 50, faceva chilometri e chilometri e girava alla ricerca di Anna sulla scia di quel bacio, ma non ebbe modo di rivederla più. Anche lui poi si sposò. Entrambi vissero la propria vita coniugale, ma lui da tempo è divorziato mentre lei è vedova. A questo punto entra in scena la nipote di Anna, che venuta a conoscenza di questa incredibile storia d’amore, è riuscita a rintracciare Riccardo tramite Facebook e far stare finalmente insieme queste due anime gemelle. Già da qualche tempo Riccardo e Anna convivono a Piombino e a maggio convoleranno a nozze, coronando così la loro storia d’amore. Del resto come ha detto Anna al presentatore Tiberio Timperi: "Io credo nel destino, il destino si è ripresentato e stavolta lo abbiamo preso al volo".