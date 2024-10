Il prefetto Clemente Di Nuzzo ha ricevuto in Prefettura il presidente del Consiglio Generale di Confindustria Toscana Sud Fabrizio Bernini

Arezzo, 17 ottobre 2024 – Il prefetto Clemente Di Nuzzo, nella prosecuzione degli incontri dedicati alle categorie produttive, ha ricevuto in Prefettura il presidente del Consiglio Generale di Confindustria Toscana Sud Fabrizio Bernini, unitamente al direttore generale Antonio Capone ed al responsabile della delegazione di Arezzo Alessandro Tarquini.

Nel corso dell’incontro sono state affrontate le maggiori tematiche che interessano il mondo dell’imprenditoria aretina, con una particolare attenzione ad alcuni settori che stanno attraversando un periodo di difficoltà.

Il Prefetto ha attentamente ascoltato quanto rappresentato dagli esponenti dell’associazione ed ha garantito la massima attenzione istituzionale nei confronti del mondo dell’impresa, nella consapevolezza dell’importanza del settore e di quanto sia forte la vocazione industriale e manifatturiera di Arezzo e della sua provincia.

Il cordiale colloquio è stato, pertanto, l’occasione per iniziare un rapporto di proficua collaborazione volto ad affrontare le sfide future ed a instaurare utili sinergie per rispondere ai bisogni che verranno, di volta in volta, rappresentati.