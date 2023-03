Il ponte dei desideri: verso la ripartenza?

Lunardi e Borri con i Presidenti e il Governatore rotariano

Firenze, 16 marzo 2023- Un'infrastruttura essenziale, pulita, che non turba eccessivamente la magia di un panorama tra i più belli al mondo. Un ponte dei desideri progettato con l'idea di rilanciare lo sviluppo del Sud, attirare verso l'Italia il commercio mondiale che gravita nel Mediterraneo e garantire lavoro a ben 118.000 persone. È la storia del ponte di Messina, quello di cui si parla da dodici anni a questa parte e che, a seconda del Governo in carica, ora si fa ora non si fa più. Nel mentre il progetto definitivo che dovrebbe permettere al trasporto su ruote e su rotaie di attraversare i 3300 metri dello Stretto di Messina, col tempo ha preso polvere e perduto di interesse, almeno fino ad ora che il Governo Meloni, con la manifesta convinzione del Ministro Salvini, ha deciso che è arrivato il momento di riprendere le fila del discorso e dichiarare che sì, “questo ponte s'ha da fare”. Politica a parte, la questione è adesso quella ben più concreta del se e del come questo progetto -a suo tempo pensato e studiato fin nei minimi dettagli dall'apposita commissione- possa essere oggi riadattato agli stravolgimenti che nel frattempo hanno interessato il nostro tempo....