Il Maestro Lorenzo Donati terrà un concerto al Budapest Music Center

Arezzo, 5 aprile 2025 – Invitato a collaborare con il coro professionale Kodaly Korus di Debrecen (Ungheria) il Maestro Lorenzo Donati terrà sabato 5 aprile 2025 alle ore 17.00 un concerto al Budapest Music Center. Il direttore aretino dirigerà composizioni di Palestrina, altre opere di autori del Novecento e 3 sue composizioni, scritte inizialmente per l’Insieme Vocale Vox Cordis che da anni esegue la sua musica e porta il nome di Arezzo nel mondo.

Il concerto già nei giorni precedenti aveva raggiunto il tutto esaurito, data l’importanza dell’evento e la presenza di molte autorità musicali ungheresi che avevano già fatto sapere che sarebbero stati al concerto diretto dal Maestro Donati. “Non posso che sentirmi onorato che una buona parte di compositori e direttori ungheresi abbia deciso di venire ad ascoltare la mia musica e quella di Palestrina,” dichiara Donati “anche perché l’Ungheria è sempre stata una nazione di grande tradizione corale ed è un onore dirigere questo coro in uno dei centri culturali della capitale”.

Nella settimana di prove che si sono svolte a Debrecen, Lorenzo Donati è stato inoltre chiamato a tenere una masterclass per l’Università che è stata apprezzata e molto partecipata. “Nell’aula della lezione era affisso un manifesto con un particolare di una delle due battaglie che sono presenti negli affreschi di Piero ad Arezzo, il nome della città, in questi luoghi dove il canto corale è un culto, è ancora ritenuto un punto di riferimento storico di grande valore. Il lavoro svolto da tanti aretini appassionati ha portato il Polifonico ad essere ricordato in molti luoghi del mondo ed è bello, pur non potendo lavorare più al Polifonico per scelte altrui, sentire di essere stato parte di quella storia e averla riportata in alto.”