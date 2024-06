Il Lions Prato Castello dell'Imperatore premia giovani talenti musicali

Prato 21 giugno 2024 – Una serata all’insegna dell’amicizia e della bella musica jazz quella che si è svolta alle Pavoniere Golf and Cuntry Club di Prato, in occasione del passaggio delle consegne tra la presidente uscente del Lions Club Prato Castello dell’Imperatore Lucia Livatino e la nuova presidente Amalia Viscanti. Ad esibirsi davanti al folto pubblico di soci e amici accorsi per l’occasione è stato il giovanissimo talento Mauro Fuschi, che ha appena concluso il penultimo anno di liceo e che studia pianoforte jazz nella Scuola di Musica Verdi di Prato. A lui è stato dedicato il service della serata, con il quale il Lions pratese intende sostenere il percorso di apprendimento di questo giovane particolarmente meritevole. A presentarne al pubblico il percorso di formazione prima dell’esibizione è stato il direttore della Scuola di Musica Verdi Paolo Ponzecchi. “Questo anno il nostro Club ha compiuto 30 anni di attività – ha spiegato la presidente e past Governor del Distretto Lions 108LA Toscana Lucia Livatino – e i nostri principali service per celebrare degnamente questa ricorrenza sono stati un contributo consistente alla Società San Vincenzo de' Paoli, che opera nel campo del disagio sociale; il restauro delle opere della nuova sala espositiva inaugurata al Museo del Palazzo Pretorio, in occasione del decennale dalla riapertura del Museo, e le raccolte fondi per contrastare il disastro che ha colpito il nostro territorio, in seguito all'alluvione di novembre. In trenta anni di attività – ha concluso la presidente uscente -, considerando solo i contributi finanziari, il Club ha erogato 550.000 euro, oltre ai service sul campo e alle occasioni di approfondimento sui bisogni e sulle eccellenze del territorio.” Tra i vari ospiti illustri, a presenziare la serata sono stati past Governatori del Distretto 108LA della Toscana Daniele Greco, Marco Busini e Fabrizio Ungaretti.