Il Lions Firenze Poggio Imperiale sposa la ricerca contro le malattie rare pediatriche

Firenze, 6 ottobre 2024 – Non solo i soci del Lions Club Firenze Poggio Imperiale. All’apertura ufficiale del Club lionistico fiorentino di ieri sera erano presenti anche tanti amici, sostenitori e rappresentanti di altri Lions e Leo Club cittadini, nonché del Distretto 108LA della Toscana, nella persona del past governatore Giuseppe Guerra. Ad aprire la serata il discorso del presidente in carica Franco Bettazzi che ha sottolineato come quella del 2024-2025 sarà un’annata molto speciale: “Stiamo per festeggiare il nostro ventennale – sono state le sue parole -, e come service per questa annata particolare abbiamo scelto un progetto indicato dal Governatore Francesco Cottini, ossia il supporto – non soltanto economico ma anche in termini di sensibilizzazione pubblica – al primo progetto pilota in Italia per lo screening neonatale della Leucodistrofia Metacromatica (MLD), una patologia terribile che, grazie agli sforzi congiunti dell’Associazione Voa Voa Amici di Sofia Aps e della Fondazione Meyer, nella nostra regione non sarà più una minaccia per i neonati. Ci impegniamo anche a sostenere due importanti iniziative solidali che di qui a pochi giorni si svolgeranno a Firenze: sabato 12 ottobre il convegno strettamente collegato al nostro service “Malattie rare: sosteniamo la ricerca e la diagnosi precoce. Lo screening neonatale per la MLD: un’eccellenza toscana”, a partire dalle 9,15 nell’Aula Magna del Meyer Healt Campus di Firenze, organizzato dal Centro Studi Lionistici. La partecipazione è gratuita anche al buffet che seguirà l’evento, previa prenotazione al 338.2064416. Il secondo appuntamento è con lo spettacolo “Non sono rosa”, di Manuela Critelli e Silvia Nanni, che andrà in scena mercoledì 16 ottobre alle 21 nel Teatro Cartiere Carrara di Firenze. Protagonisti Gaia Nanni e i musicisti Roberto Beneventi, Gabriele Doria e Victoria Martinez Valenzuela. Lo scopo dell’iniziativa è sensibilizzare sul tema della violenza e delle discriminazioni, ma anche raccogliere fondi a favore di Artemisia Centro Antiviolenza e della creazione di “Kit Lions per Codice Rosa” da distribuire nei reparti di pronto soccorso degli Ospedali della nostra regione. Info e prenotazioni: 3355260216.” Ad introdurre Guido De Barros, presidente di Voa Voa Amici di Sofia Aps, è stato il Dottor Piccinini, medico e socio del Club, che ha spiegato le terribili conseguenze della patologia genetica neuro degenerativa MLD, che nel 2017 ha ucciso la primo genita dei coniugi De Barros, Sofia, di appena otto anni e mezzo. “Grazie allo screening che in Toscana è attivo dal 13 marzo 2023 - ha spiegato poi De Barros-, non esisteranno più bambini condannati ma solo curati. Perché la terapia esiste ed è risolutiva, ma senza una diagnosi precoce non è purtroppo praticabile. Ecco perché lo screening neonatale, in questo caso più che mai, è un vero e proprio salvavita per i nostri figli e nipoti.” Cavalcando l’onda del motto della propria annata “Rinnovare l’entusiasmo”, il presidente Bettazzi ha accolto e presentato al Club il nuovo socio Andrea Cecchi, dirigente aziendale del territorio pratese nonché volontario donatore di sangue per Fratres. Alla serata, che si è conclusa con l’estrazione dei premi della lotteria solidale, hanno preso parte Barbara Bernardini, Presidente di Zona A della prima circoscrizione del Distretto 108La, Patrizia Calcinai, presidente del Lions Club Firenze Ponte Vecchio, Alessio Mecocci, presidente del Lions Club Impruneta San Casciano, e Laura Cozzi, componente LCF.