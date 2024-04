Il Liceo Colonna ospita l’ottavo anno di scambio con Lione

Arezzo, 6 aprile 2024 – Dopo lo scambio della 3L con Le Havre nel dicembre 2023, il viaggio studio a Parigi con le classi 5L EsaBac e 5F Linguistico a gennaio 2023, gli alunni del Liceo Colonna ospita, dopo essere stati ospitati a Lione nel febbraio 2024, accolgono con lo scambio in entrata i loro corrispondenti del Lycée Minimes di Lione dal 4 all’11 aprile 2024. Il Liceo Vittoria Colonna, insieme allo scambio con Lione, triplica gli scambi con la Francia e si gemella con Le Havre e Nizza. Gli alunni del Lycée Minimes sono ospitati in famiglie aretine, per l’ottavo anno di scambio culturale con Lione, organizzato dal docente di francese prof. Massimiliano Badiali. Il gruppo scolastico italiano e francese di 56 alunni è stato ricevuto in Comune il 5 aprile 2024 dall’Assessore Sig. Simone Chierici, per poi visitare il museo della Giostra del Saracino. Gli alunni lionesi seguono le lezioni dei loro corrispondenti delle classi 2L Esabac e 3D Linguistico del Liceo Colonna e visitano i monumenti e i musei più importanti di Arezzo, nonché di Firenze. Nello scambio, gli studenti mecenati cureranno la documentazione dell'iniziativa con riprese video e fotografiche. Viaggiare, conoscere lingue e culture nuove è il motto del Liceo Colonna, che non dimentica l'immensa ricchezza storico-culturale del patrimonio artistico italiano, da far conoscere e apprezzare. Quasi in coincidenza, il Liceo Vittoria Colonna di Arezzo ospita il primo scambio in entrata con Lycée St. Joseph di Le Havre e il secondo gemellaggio in entrata con Lycée Sasserno di Nizza dal 16 al 23 aprile 2024.