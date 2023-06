Il Gruppo Musici prepara l'esibizione per la Giostra del Saracino

Arezzo, 15 giugno 2023 – Il Gruppo Musici della Giostra del Saracino, già presente sin dalle prime edizioni degli anni Trenta e nel periodo postbellico, dopo l'interruzione degli anni 1941-1947 con il nome di "Gruppo San Donato", si costituì in forma autonoma nel 1955 grazie alla caparbia e brillante idea di William Monci, musicista aretino appassionato di Giostra. La sua personalità, forte e decisa, caratterizza ancora oggi il Gruppo. Idealmente, egli è ancora al comando dei Musici: sul labaro, lo stendardo che precede la formazione, è infatti impresso il suo nome.

Negli anni il Gruppo è cresciuto, sia dal punto di vista numerico che qualitativo, ed ha saputo farsi apprezzare in Italia e all’estero nelle manifestazioni a cui ha partecipato.

Cariche Sociali – Responsabili

Il Presidente del Gruppo, dal maggio 2021 è Mauro Nappini, Lorenzo De Robertis è il suo Vice.

Nel corso dell’anno la preparazione musicale del Gruppo è affidata al Maestro Marco Maestri.

Composizione Consiglio Direttivo:

Presidente: Mauro Nappini; - VicePresidente: Lorenzo De Robertis; - Tesoriere: Samuele Dini -Provveditore: Andrea Milesi; - Segretario: Paolo Ermini; - Altri Consiglieri: Marco Bidini, Fabio Marconi, Davide Pericoli, Claudio Storri

Composizione del Collegio dei Probiviri: Enzo Lazzeri - Mario Nocentini - Francesco Serrandrei

GIOSTRA DEL SARACINO 17 giugno 2023

Per l’edizione della Giostra del 17 giugno il Capogruppo, ovvero colui che è direttamente responsabile della parte coreografica e musicale (contraddistinto da un diverso costume e copricapo), è la chiarina Marco Memonti, coadiuvato dal capotamburino Davide Pericoli.

Memonti è da considerarsi un veterano della Piazza e con questa edizione raggiunge la sesta presenza quale Capogruppo (la prima fu a giugno del 2011).

Figlio d’arte, in quanto anche il Padre ha fatto parte del Gruppo, Marco è un grande appassionato di Giostra ed è sempre attento alle disposizioni coreografiche del Gruppo.

MUSICHE

Corteo storico: vengono eseguiti vari brani del repertorio storico del Gruppo senza alcuna variazione sostanziale rispetto alla tradizione consolidata.

Ingresso nella Lizza di Piazza Grande: ricalcherà dal punto di vista musicale la tradizione più assoluta.

In Piazza Grande, subito dopo l’annuncio dell’ingresso, viene eseguita la “Sigla Pietri”. Il Gruppo parte sul passo svelto ed esegue il “Passo due”. Da notare ed apprezzare il caratteristico cambio di passo, da veloce a lento, che tutto il Gruppo esegue all’unisono sulla Lizza.

È il segnale che sta per essere suonata la “Marcia della Giostra”, più comunemente conosciuta come “Il Monci”, essendo un pezzo scritto dal fondatore del Gruppo e ormai entrato nella mente e nel cuore di tutti gli aretini. La “Marcia della Giostra” è un brano molto difficile da eseguire sia per le chiarine sia per i tamburi, i quali devono eseguire ben sessantatré battute di tamburo. Al termine dell’esecuzione il Gruppo prende il proprio posto a lato della Lizza ed accompagna l’entrata in Campo dei Quartieri e degli altri figuranti.

L’ ingresso in Piazza del Glorioso Gonfalone del Comune di Arezzo e della Lancia d’Oro viene accompagnato dal brano “Marcia”. Emozionante e partecipato infine è il momento dell’esecuzione di “Terra d’Arezzo”, brano scritto da Alberto Severi e musicato da Giuseppe Pietri. Quale curiosità musicale è il fatto che in Piazza Grande non viene eseguita la versione integrale, ma solo la melodia della strofa e due volte il ritornello.

FORMAZIONE DI INGRESSO E SCHIERAMENTO

Una piccola variazione sarà possibile notarla nella disposizione dei tamburini: essi saranno infatti disposti a forma di freccia.