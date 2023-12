Arezzo, 9 dicembre 2023 – Sansepolcro, l'assessore Menichella sull’Istituto Giovagnoli. “Il Comune rappresenta e tutela l’intera comunità, per cui massima condivisione alle istanze della scuola”. Così Mario Menichella, assessore all’istruzione di Palazzo delle Laudi, in merito alle proteste da parte dell’istituto d’arte “Giovagnoli” all’indomani della decisione relativa alla sua perdita di autonomia. “Le notizie giunte in questi giorni” prosegue l’assessore Menichella “sono un fulmine a ciel sereno, anche perché nella conferenza provinciale sul dimensionamento del 24 ottobre scorso, alla quale partecipai assieme al consigliere delegato Del Pia, avevamo avuto ampie rassicurazioni di segno opposto rispetto a quanto poi avvenuto. Da parte nostra non solo solidarietà: abbiamo deciso per lunedì 11 dicembre prossimo di convocare in forma straordinaria la conferenza zonale per l’educazione e l’istruzione invitando i sindaci del territorio, i dirigenti scolastici della Valtiberina, il dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale, le organizzazioni sindacali di categoria. All’ordine del giorno la valutazione della situazione conseguente alla delibera della Giunta Regionale n. 1446/2023. Sarà l’occasione per entrare nei dettagli della questione ascoltando anche le diverse parti in causa, ed eventualmente adottare le contromisure ad un atto che non ci trova concordi nei modi e nei tempi”. “La nostra maggioranza” conclude l’assessore Menichella “è del resto da sempre convintamente schierata verso la massima tutela degli istituti professionali, autentica risorsa del territorio, come testimonia l’intenso lavoro, anche attraverso l’impegno di risorse finanziarie, che producemmo al tempo della giunta targata Franco Polcri”.