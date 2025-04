Il Comune di Castiglion Fiorentino in visita a Roma alla redazione di Internazionale

Arezzo, 12 aprile 2025 – Visita alla redazione di Internazionale

Una delegazione del Comune di Castiglion Fiorentino in visita ieri mattina a Roma alla redazione di Internazionale, la prestigiosa rivista fondata nel 1993 da Giovanni De Mauro e che ogni settimana, da più di trent’anni, pubblica il meglio dei giornali di tutto il mondo.

C’è un legame speciale che unisce Castiglion Fiorentino ad Internazionale e in particolare ai giornalisti della sua redazione. È “Mondovisioni”, il ciclo di proiezioni di docufilm ispirati alla linea editoriale della rivista, giunta quest’anno alla sua terza edizione a Castiglion Fiorentino.

Dopo il grande successo di pubblico riscosso al teatro dell’ex Collegio Santa Chiara, dove tra febbraio e marzo si sono svolte le quattro proiezioni, il Comune di Castiglion Fiorentino ha deciso di andare a conoscere più da vicino il lavoro della redazione che ogni anno - in collaborazione con CineAgenzia - propone i più appassionanti ed urgenti docufilm su attualità, diritti umani e informazione.

Presenti l’Assessore alla Cultura Massimiliano Lachi, il direttore artistico di “Mondovisioni” Alberto Mariotti e la direttrice del Sistema Museale e Biblioteca Comunale Stella Menci. La delegazione è stata accolta in redazione dalle giornaliste di Internazionale, esperte di Medio Oriente, Francesca Gnetti e Francesca Sibani, che insieme ad Andrea Pipino, Junko Terao e altri giornalisti di Internazionale sono stati ospiti in questi anni a Castiglion Fiorentino per introdurre i vari docufilm.

Dopo aver visitato la redazione e conosciuto alcuni dei giornalisti presenti, l’Assessore Lachi ha consegnato al direttore De Mauro alcune pubblicazioni di Castiglion Fiorentino, una stampa antica della città e alcune spillette con raffigurato San Michele Arcangelo. La delegazione del Comune ha inoltre offerto ai giornalisti della redazione anche alcune specialità pasquali del nostro territorio come la panina, la ciaccia con i ciccioli e alcuni salumi.

Francesca Gnetti e Francesca Sibani hanno poi illustrato il lavoro quotidiano e settimanale svolto dalla redazione: la realizzazione degli articoli, la scelta delle foto, le traduzioni degli articoli stranieri e il lavoro scrupoloso sulla copertina di ogni numero. Si è parlato soprattutto di “Mondovisioni”, delle belle cose fatte in questi tre anni e di alcune nuove idee per la prossime stagioni.