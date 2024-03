Arezzo, 26 marzo 2024 – Il Comune di Arezzo aderisce alla Giornata nazionale per la consapevolezza sull’endometriosi che ricorre giovedì 28 marzo, partecipando alla quinta edizione della call to action “Facciamo luce sull’endometriosi” promossa dalla associazione A.L.I.C.E. odv, e illuminando di giallo il monumento dedicato a Francesco Petrarca.

L’endometriosi è una patologia cronica e invalidante che colpisce alla nascita una donna su dieci, e della quale non si conoscono le cause e non esistono ancora cure definitive. In Italia si stima che ne soffrano oltre 3 milioni di donne e 175 milioni nel mondo.