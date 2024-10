Arezzo, 16 ottobre 2024 – Il Comitato SAVA chiede a Marco Casucci della Lega di non tradire Arezzo e le sue vallate su Medio Etruria **

«Il Comitato SAVA esprime forte sostegno a Marco Casucci, consigliere regionale della Lega, in vista della votazione sulla mozione per Medioetruria al prossimo consiglio regionale della Toscana. Consapevoli delle ingenti pressioni politiche che Casucci ha dovuto affrontare, i membri del comitato lo esortano a mantenere la propria integrità e a mettere al primo posto gli interessi del territorio.

La mozione per Medioetruria rappresenta uno spartiacque per il futuro economico e sociale di più territori.

È essenziale che i rappresentanti politici ascoltino le istanze della comunità locale, piuttosto che piegarsi a influenze esterne.

Casucci ha dimostrato, nel corso del suo mandato, di avere a cuore le questioni locali. Ora, il momento è cruciale: votare a favore della mozione non solo avrebbe un impatto positivo sul futuro della Toscana, ma mostrerebbe anche un chiaro segnale di indipendenza e responsabilità da parte di un politico che si impegna per il bene della sua gente.

Il Comitato SAVA invita Casucci a resistere alle pressioni e a prendere una posizione chiara a favore dello sviluppo del territorio, sottolineando che il suo voto potrà fare la differenza per il futuro di Medioetruria e per tutta la comunità. È tempo di agire con coraggio e visione per il bene comune di tutti, senza escludere nessuno.