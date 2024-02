Il Circolo di Lettura Muriel Spark a Testo

Arezzo, 20 febbraio 2024 – Appuntamento a TESTO per il Circolo di Lettura Muriel Spark di Civitella in Val di Chiana. Torna infatti, per la terza edizione, l’appuntamento dedicato all’editoria contemporanea e ai suoi protagonisti: dal 23 al 25 febbraio, la Stazione Leopolda di Firenze ospita TESTO [Come si diventa un libro], evento organizzato da Pitti Immagine in collaborazione con Stazione Leopolda, ideato da Todo Modo.

Le case editrici presenti in Stazione Leopolda - come sempre con una selezione ragionata di libri e novità - saranno 150, di cui 56 che partecipano per la prima volta a TESTO. Attraverso incontri, presentazioni, produzioni originali e collaborazioni, la manifestazione invita il lettore e il professionista a camminare all’interno della Leopolda, come in una grande libreria, e a fargli scoprire autori internazionali e nazionali di rilievo, emergenti, case editrici, realtà e istituzioni che a vario titolo si relazionano con il mondo dell’editoria.

Confermato il formato delle sette stazioni, intorno alle quali ruota l’intero programma, a cui si aggiungono laboratori e momenti di formazione condotti da editori, librai, direttori di biblioteche, traduttori, designer e autori.

TESTO per la prima volta coinvolge la grande rete dei gruppi di lettura italiani e a questa edizione li rende protagonisti. I gruppi di lettura sono stati interlocutori importanti fin dall’inizio, coinvolti attraverso le librerie, il Sistema delle Biblioteche e altre istituzioni come ad esempio il Circolo dei Lettori di Milano. A questa edizione, il peso dei bookclub si è ulteriormente accresciuto. TESTO 2024 diventa infatti la stazione finale di un percorso iniziato alcuni mesi fa, in cui ogni gruppo di lettura aderente ha adottato una scrittrice e uno scrittore che sarà ospite di TESTO. I partecipanti ai gruppi di lettura arriveranno così alla fiera con un bagaglio di conoscenze pregresso, un baule di domande pronte per essere formulate, o anche solo la curiosità di andare ad ascoltare un autore che stanno per leggere.

Dopo aver analizzato i vari autori internazionali presenti a Firenze la scelta del circolo Muriel Spark si è orientata sullo scrittore basco Bernardo Atxega.

I lettori del Circolo incontreranno quindi lo scrittore basco sabato 24, alle ore 16. Sarà loro riservato un posto nelle prime file, un welcome kit di TESTO, un firmacopie dedicato.

Il Circolo di Lettura Muriel Spark, istituito ad ottobre e intitolato alla scrittrice di fama internazionale cittadina onoraria, si riunisce ogni primo venerdì del mese, alle ore 21. Le attività si svolgono presso i locali della Biblioteca comunale, in Corso Italia 1 a Badia al Pino.

Il circolo risponde all’esigenza di coltivare letture dedicate a un autore, un genere o ad argomenti specifici, è aperto a tutti, lettrici e lettori adulti, appartenenti a tutte le età, valorizza la lettura e la discussione come strumento di apertura agli altri e di dialogo tra diverse visioni e scritture del mondo.

Per informazioni: Biblioteca comunale, tel. 0575/445303, mail [email protected]; 348/2412567.