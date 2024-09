Arezzo, 10 settembre 2024 – Il Centro Creativo Casentino compie 10 anni e per l’occasione la Presidente Annalisa Baracchi e il suo staff hanno organizzato una festa aperta a tutta la cittadinanza.

Alle 18,45 oltre a un intrattenimento musicale si terrà una degustazione con i prodotti più buoni del Casentino: Macelleria Fracassi, Proloco Corezzo, proloco Pratomagno, Agricola Casa Pallino, Ornina Vini.

Francesca Nassini, Assessora alla Associazioni e alla Cultura commenta: “Il Centro Creativo del Casentino rappresenta una grande opportunità per la vallata. Corsi, formazione, arte, eventi di approfondimento e molto altro ancora. Il Comune sostiene il centro da sempre proprio per la sua caratteristica di luogo di cultura e di indirizzo per i giovani con la sua antenna Eurodesk. Cultura e politiche giovanili insieme per un centro in cui si cammina verso il futuro con novità, innovazione e collaborazioni. Non voglio poi dimenticare lo sforzo fatto in questi anni verso la letteratura: qui è la sede del Parco letterario Emma Perodi, un’iniziativa che ha reso più ricco il Casentino e della quale ringrazio Annalisa Baracchi e tutto lo staff”.

Le attività proposte dal centro – un tempo casa di uno dei fratelli Baracchi di Baraclit padre di Annalisa - sono molte e diversificate per soddisfare le esigenze di ampie fasce della popolazione, giovani e meno giovani con i quali collaborare anche attraverso un interscambio generazionale.

Gli eventi organizzati spaziano dall’arte, alla conoscenza, alla formazione con l’inglese per esempio, presentazione di libri e discussioni aperte su temi universali, riunioni tra le varie associazioni della vallata e lezioni dell’Università dell’età libera sede di Bibbiena.

Il C3 dispone di aule studio, molto utilizzati da studenti universitari, e spazi coworking, un modello di business già diffuso a livello globale che consiste nella condivisione di un ambiente di lavoro pur mantenendo un’attività indipendente.

In sinergia con i comuni aderenti e il Parco Nazionale è nato proprio al C3 il progetto “I Cammini Letterari Nel Parco”, un programma di tappe che, attraverso l’opera di Emma, interpreta un territorio denso di tradizioni, risorse ambientali, storiche e artistiche, dove i luoghi dei racconti si sovrappongono con i percorsi escursionistici più rinomati della vallata.

Nassini continua: “Il progetto sul quale abbiamo puntato come amministrazione è la rete nazionale Eurodesk. Tramite l’adesione alla rete Eurodesk, anche a Bibbiena e in Casentino i giovani possono ottenere informazioni puntuali sui programmi europei di mobilità transnazionale, su possibili borse di studio o finanziamenti da poter usufruire nel periodo di soggiorno anche all’estero”.

Lo sportello Eurodesk si trova all’interno di InfoPoint presso il Centro Creativo Casentino. Qui i giovani possono trovare informazioni strutturate relative a lavoro, formazione professionale, volontariato, tempo libero, scuola e Università, opportunità di mobilità all’estero e attività e eventi del territorio, tutto questo si può trovare nel “contenitore” InfoPoint pensato e progettato per i giovani che potranno essere accolti, ascoltati e guidati anche nel mondo del lavoro e dell’impresa.

Annalisa Baracchi Presidente del Centro Creativo commenta: “Questi dieci anni di Centro Creativo Casentino sono stati impegnativi e bellissimi. Grazie alla collaborazione di tante persone abbiamo reso questo luogo un centro culturale, ricreativo, formativo e di interesse per tutti. Quando abbiamo deciso di aprire le porte di questa casa e farla diventare la casa di tutti non potevo immaginare un successo simile, anche se lo speravo e l’impegno mio e nostro è andato tutto in questa direzione. Sabato festeggeremo tutto questo ma soprattutto il nostro futuro e quello del Casentino, invito tutti a partecipare”.

Per info e prenotazioni: 3401255689