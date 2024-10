Arezzo, 8 ottobre 2024 – Il Centro Basaglia ricorda la psicologa Tonina Tanda

Il Centro Franco Basaglia di Arezzo partecipa al lutto per la scomparsa di Tonina Tanda, psicologa prima nel Servizio di salute mentale della Valdichiana e poi per molti in quello di Arezzo. Vicini alla famiglia della dottoressa Tanda ne ricordiamo il valore professionale e umano, la grande dedizione al lavoro clinico con i pazienti, la partecipazione appassionata alla costruzione dei servizi territoriali della salute mentale aretina. Ti salutiamo Tonina e conserveremo memoria delle nostre comuni pratiche per una salute mentale pubblica a servizio della cittadinanza.