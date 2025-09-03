Arezzo, 3 settembre 2025 – Il capitano Giovanni Sarnacchiaro assume il comando della compagnia Carabinieri di Arezzo

A partire dal primo giorno di settembre 2025, il Capitano Giovanni Sarnacchiaro è il nuovo Comandante della Compagnia Carabinieri di Arezzo.

L’ufficiale sostituisce il Tenente Colonnello Silvia Gobbini, che dopo quattro anni molto positivi umanamente e professionalmente e sempre con uno spirito di vicinanza alla cittadinanza, è stata trasferita alla Scuola Marescialli di Firenze dove ricoprirà un incarico nell'area addestrativa dell'Arma, per la formazione dei futuri sottufficiali.

Il Capitano SARNACCHIARO, ha un profilo di rilievo, nasce a Napoli nel 1992; ha intrapreso un completo percorso di formazione, frequentando prima la Scuola Militare "Nunziatella," in seguito l'Accademia Militare di Modena e la Scuola Ufficiali Carabinieri, dove ha conseguito al termine degli studi la laurea in Giurisprudenza.

Uscito dalla Scuola Ufficiali il suo primo incarico, da settembre 2016 a settembre 2017, lo ha visto ricoprire il ruolo di Comandante di plotone presso l'8° Reggimento Carabinieri "Lazio", successivamente, ha assunto il comando del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Velletri, incarico che ha mantenuto per circa tre anni.

Dal settembre 2020 all'ottobre 2022 ha guidato il Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Milano "Porta Magenta", prima di assumere il comando della Compagnia di Gioia del Colle (BA), suo più recente incarico.

Il Capitano Sarnacchiaro, forte della sua esperienza maturata in contesti operativi di grande rilievo, è pronto a mettere da subito le sue competenze al servizio della comunità aretina, fin dall’imminente “Giostra del Saracino”, anche per non disperdere quanto di buono costruito negli ultimi anni dall’Arma aretina.