Arezzo, 18 aprile 2025 – “I venerdì dedicati ai Giovani": a Montevarchi “in piazza per il nostro futuro” , un ciclo di incontri con ragazzi e il Sindaco per parlare dei temi per loro centrali A partire dal 9 maggio fino alla metà di giugno, ogni venerdì, Montevarchi ospiterà un ciclo di incontri tematici in cui i protagonisti saranno i giovani, aprendo una fase importante di confronto sulla città e sul futuro da realizzare insieme. L'iniziativa, fortemente voluta dal Sindaco Silvia Chiassai Martini, è nata da un incontro con una studentessa Juliana Sinani.

"E' un'iniziativa a cui tengo particolarmente, nata in maniera spontanea - afferma il Sindaco - sono stata contattata da Juliana via mail, le ho chiesto di vederci e gli ho proposto di organizzare insieme una serie di appuntamenti dove i giovani potranno confrontarsi apertamente su temi cruciali come la loro salute, la sicurezza, l'ambiente, il disagio giovanile. L'obiettivo è realizzare dibattiti aperti, sotto il loggiato del Comune. "Parlare dei giovani con i giovani" è per noi un'opportunità per conoscere desideri, visioni e valori, per costruire insieme la città del domani. Il loro punto di vista è uno stimolo per una politica più vicina e più attiva alle richieste delle nuove generazioni Io risponderò alle loro domande e alle loro progettualità per realizzare qualcosa di fatto che possa portare miglioramenti alla comunità”.

"Questo progetto nasce dall'esigenza di dare voce ai giovani che spesso non vengono ascoltati - prosegue Juliana - nasce anche dalla volontà di esprimere e affrontare problemi che vivono tutti i giorni legati alla scuola, alla città, ai rapporti. Dobbiamo tornare a parlare tra di noi, stabilendo una connessione reciproca e con chi ci rappresenta, per smettere di pensare che il cambiamento non sia possibile" Insieme a Jiluana anche Emanuele Ravasio e Daniele Segreto si sono resi disponibili a collaborare al progetto.