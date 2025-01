I tre volti della Marcia della Pace Perugia-Assisi: Strada, Lucano e Seddiki

Perugia, 8 ottobre 2021 - «Tre volti della società della cura che dobbiamo promuovere e costruire se vogliamo un mondo più umano e scongiurare tante tragedie» concluderanno alla Rocca Maggiore di Assisi la Marcia PerugiAssisi della pace e della fraternità in programma domenica che celebrerà i 60 anni della manifestazione ideata da Aldo Capitini. «Cecilia Strada - si legge in una nota -, figlia di Teresa e Gino Strada, due emblemi della cura delle vittime di tutte le guerre a cui abbiamo dedicato la Marcia. Mimmo Lucano, il sindaco di Riace, condannato per essersi preso cura di tante persone in fuga dalle guerre e dalla miseria. Zakia Seddiki, moglie dell'Ambasciatore italiano Luca Attanasio ucciso il 22 febbraio in Congo e fondatrice dell'associazione Mama Sofia che si sta prendendo cura dei bambini di strada e delle donne del Congo».

Dopo la catena umana realizzata l'anno scorso nel mezzo della pandemia, la Marcia PerugiAssisi del 10 ottobre è una risposta all'appello lanciato da Papa Francesco l'1 gennaio: «Incoraggio tutti a diventare profeti e testimoni della cultura della cura per colmare tante disuguaglianze sociali». Quest'anno, la Marcia PerugiAssisi compie 60 anni ed è stata preceduta dalla Settimana della Pace, che si è svolta in tutta Italia, e dal secondo Meeting della Cura che si svolge a Perugia, da oggi a domenica, presso la Sala dei Notari e via Zoom. Tra gli eventi in programma: un «Laboratorio di futuro» condotto da oltre 1000 ragazzi e ragazze dagli 11 ai 18 anni «Il futuro di noi tutti La Generazione Z nel cantiere dei cantieri» questa mattina, una «maratona contro tutte le guerre» oggi, dalle 16 alle 18.30, la Riunione degli Stati generali della solidarietà e della cooperazione internazionale oggi, dalle 14.45, l'inaugurazione del Decennio della cura e del programma di educazione civica «Io ho cura 3» domani mattina), l'Assemblea sul futuro dell'impegno per la pace 1961-2021 domani, dalle 16.30 alle 19. Tutti gli eventi saranno inoltre trasmessi in diretta sul canale youtube Perlapace e sulla pagina Facebook della Marcia PerugiAssisi. Alla «maratona» di oggi interverranno, tra gli altri, Flavio Lotti, coordinatore della Marcia, Alex Zanotelli, missionario comboniano, Enzo Nucci, Corrispondente Rai da Nairobi, Barbara Schiavulli, Giornalista in collegamento da Kabul, Andrea De Domenico, vicedirettore dell'ufficio per il coordinamento degli affari umanitari delle Nazioni Unite in Palestina Ocha in collegamento da Gaza, padre Renato Kizito Sesana, Fondatore Comunità di Koinonia (Nairobi), Elisa e Rino Signori, genitori di Andy Rocchelli, fotoreporter ucciso in Ucraina, Ivan Lisanti, Presidente Rete Saharawi, Tsehainesc Cahsai Ghebre, Rappresentante diaspora Etiopia in Italia. La Marcia è promossa da centinaia di associazioni, gruppi, enti locali e scuole di ogni parte d'Italia con il sostegno di Banca Etica, Fondazione Finanza Etica e dei media partner Rai, Umbria Radio, La Voce, Radio Popolare Network. “I care”, dalla Marcia a Barbiana alla Marcia PerugiAssisi della Pace e della Fraternità. Il motto inglese che don Milani volle scrivere nella piccola scuola di Barbiana è il filo comune delle manifestazioni, che hanno stretto quest’anno una forte collaborazione. Dalla 20esima Marcia a Barbiana il 4 settembre in Mugello, infatti, è iniziata simbolicamente la 60esima edizione della Marcia PerugiAssisi che reca come tema: “I care. Cura è il nuovo nome della pace”. Un messaggio forte, I care: “Mi importa, mi sta a cuore, mi prendo cura, voglio fare la mia parte”. E sarà nuovamente scandito a gran voce domenica prossima, 10 ottobre. Alla marcia sarà presente il Comune di Vicchio, con una delegazione e il gonfalone. Nella rappresentanza istituzionale, il sindaco Filippo Carlà Campa, la presidente del Consiglio comunale Rebecca Bonanni e il consigliere comunale Francesco Tagliaferri, il presidente e due membri dell’Istituzione culturale don Milani, Leandro Lombardi, Romina Bartolini e Paolo Landi (ex allievo di don Milani). Come recita il manifesto della 60esima edizione della Marcia PerugiAssisi, c’è bisogno della “cultura della responsabilità e della cura reciproca”: cura delle giovani generazioni, cura della scuola e dell’educazione, cura degli altri, cura del pianeta, cura del bene comune e dei beni comuni, cura dei lavori di cura, cura della comunità e della città, cura dei diritti umani, cura dei diritti delle donne, cura della democrazia, della Repubblica e delle istituzioni democratiche. C’è bisogno di una cultura, di una politica, di una società e di un’economia della cura. Ogni atto di cura, per quanto piccolo, contribuisce alla costruzione della pace. “Un mese fa abbiamo salito quell’irta strada di campagna che conduce a Barbiana e domenica saremo alla PerugiaAssisi per invocare, ancora, ‘I care’, per esortare all’impegno personale e alla cura reciproca - sottolinea il sindaco di Vicchio Filippo Carlà Campa -. Non c’è domani se non ci prendiamo cura gli uni degli altri e se tutti insieme non ci prendiamo cura della natura, del pianeta che abitiamo. ‘I care’ - conclude - è impegno e speranza”. Maurizio Costanzo