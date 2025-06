I ragazzi del Cesalpino al Maggio Fiorentino

Arezzo, 3 giugno 2025 – È proprio vero, la musica è un regalo, un grande regalo, capace di migliorare la nostra vita e quelle degli altri. La musica porta con sé gioia, energia, positività e condivisione.

Chi regala musica regala emozioni, connessioni, legami che saranno per sempre parte della vita di una persona.

Lo sanno bene tutti gli studenti della Scuola Media Cesalpino ed in particolare gli oltre trecento ragazzi che nel secondo quadrimestre dell'anno scolastico 2024/2025 hanno potuto assistere a Firenze, presso il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, alle prove generali dell'orchestra del Maggio Musicale Fiorentino.

È stata un'opportunità unica per tutti i ragazzi della scuola media aretina che nella prestigiosa sala Zubin Metha del Teatro hanno potuto partecipare a tre grandi appuntamenti assistendo alle direzioni del M° Alejo Pérez con musiche di S. Rachmaninov, M. De Falla e M Ravel, del M° Michele Spotti con musiche di R. Schubert e H. Berlioz e di Cornelius Meister e Monica Bacelli con musiche di CW Weber, L. Berio e R. Schumann.

L'obiettivo è stato quello di avvicinare i giovani studenti al mondo della musica classica, permettendo loro di scoprire da vicino il lavoro di grandi maestri e di una prestigiosa orchestra.

Il progetto è stato organizzato in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze che ha sostenuto le spese relative al viaggio in treno e al costo del biglietto del Teatro per ogni alunno.

“La scuola media Cesalpino è stata la prima scuola in Italia ad offrire un percorso di sperimentazione musicale – ricorda la Dirigente Scolastica Sandra Guidelli – dal 1978 ad oggi ha formato ogni anno una media di quaranta giovani musicisti”.

“I nostri ragazzi ogni anno ci entusiasmano con la loro musica, una vera e propria rivelazione ma anche un rifugio - aggiunge Sandra Guidelli – e quest’anno abbiamo voluto regalare loro la possibilità di ascoltare dal vivo una delle orchestre più prestigiose a livello europeo”.

“I nostri studenti hanno la possibilità di coltivare un sogno, di riempire la loro vita ed il cuore di bellezza – interviene il prof. Andrea Angioloni - di nutrire passioni, di portare gioia attraverso melodie ed armonie meravigliose”.

“In fondo il regalo più bello è avere la possibilità di portare la musica nella propria vita ed in quelle degli altri – aggiunge il prof. Angioloni - e i ragazzi dell’IC Cesalpino attraverso la guida sapiente di tutti i loro insegnanti lo sanno molto bene. Perché ciò che non si può dire e ciò che non si può tacere, la musica lo esprime “.

“Questo progetto – conclude entusiasta il prof. Angioloni promotore dell’iniziativa - sarà attivo anche per l'anno scolastico 2025/26 e pertanto anche nella prossima primavera gli studenti della media Cesalpino avranno la possibilità di continuare ad ascoltare le prove dell’orchestra del Maggio Fiorentino vedendo all’opera grandi musicisti e affermati direttori d’orchestra”.

L’amatissimo prof. Andrea Angioloni – docente di musica e coro, che ponendo attenzione potevi trovare nelle pause delle lezioni con in braccio la chitarra in qualche angolo della scuola intento a suonare Blackbird dei Beatles – il prossimo anno non ci sarà.

È arrivato il tempo del meritato pensionamento ma non certo dalla musica che è e rimarrà per Lui un intreccio eterno di emozioni.

La musica è Amore e si sa i grandi Amori non finiscono mai!