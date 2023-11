I giorni dell’olio nuovo a Castiglion Fiorentino

Arezzo, 16 novembre 2023 – E’ sempre presente nella nostra tavola, viene usato nella cosmesi, in America lo considerano addirittura un farmaco per le sue proprietà curative e sta diventando un prestigioso brand di promozione turistica.

Stiamo parlando dell’olio di oliva, uno dei prodotti gastronomici più ricercati in tutto il mondo, l’assoluto protagonista dell’evento denominato “I Giorni dell’Olio Nuovo” in programma a Castiglion Fiorentino il prossimo fine settimana.

“Se pur in un annata complicata per la consistente riduzione dei quantitativi raccolti puntiamo da tempo su questa eccellenza del nostro territorio, perché ci caratterizza, impreziosisce i sapori della tavola, rafforza le nostre potenzialità turistiche, procura occupazione e non ultimo educa al rispetto

dell'ambiente e della sua conservazione” spiega il sindaco Mario Agnelli che da qualche anno ricopre l’incarico di coordinatore regionale dell’associazione “Città dell’Olio”.

Mentre il centro storico sarà abbellito da piante di olivo fornite dalle aziende del territorio e Corso Italia sarà allestito con il tema dell’iniziativa e mentre i ristoranti proporranno nei loro menù piatti della tradizione e non solo dove verrà esaltato il prelibato prodotto, sarà piazza del Municipio il cuore dell’iniziativa.

A partire dal braciere posizionato nel centro della suggestiva piazza rinascimentale, il sabato dalle 15 alle 19.00 e la domenica dalle 10 alle 19.00, che “sfornerà” la prelibata bruschetta, lunga quasi 2 metri, “annaffiata” dal vino novello e accompagnata dalle dolci caldarroste.

Attorno alla “brace” una serie di stand dove le aziende agricole del territorio esporranno i loro prodotti con vendita diretta. Presente anche Emanuele Di Biase, Vegan Master Chef, in una Cooking show a base di olio, zucca e castagne. Sotto il loggiato vasariano, inoltre, l’associazione “Aicoo Arezzo” organizzerà delle brevi sessioni gratuite per imparare ad assaggiare gli olii con le realtà del territorio. Saranno in programma sia sabato che domenica alle 16 e alle 18. Contemporaneamente si terrà una mostra fotografica organizzata dal Circolo Fotografico Castiglionese dal titolo “OrgOlio”, viaggio fotografico nell’agricoltura del passato, nel sotterraneo del Loggiato Vasiariano, mentre sono previste due Masterclass, organizzate da "Barolo vs Brunello”, la prima è in programma sabato alle 17,30 (“Terra di lavoro, Vertical Collection”) e l’altra domenica sempre alle 17,30 (“Piccoli Vigneron, grandi Champagne”). Obbligatorioa la prenotazione.

“Insomma anche il prossimo fine settimana non prendere impegni e venite a visitare una delle 467 Città italiane dell'olio extra vergine di oliva” invita il sindaco Mario Agnelli.

Una due giorni, quindi, interamente dedicata a questo straordinario prodotto gastronomico che rappresenta un patrimonio da valorizzare e tutelare ma che, soprattutto, caratterizza e identifica un intero territorio come quello di Castiglion Fiorentino. E il turismo dell’olio rappresenta il più importante asset sul quale Associazione Nazionale Città dell’Olio investe con progettualità mirate come la Camminata tra gli olivi, il Girolio d’Italia e Andar per Frantoi e Mercatini, eventi, per altro, che il comune di Castiglion Fiorentino sostiene e promuove.