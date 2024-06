I finalisti del Premio Strega visti da vicino alla “Citta dei lettori“

Come da tradizione il Premio Strega sbarca a La città dei lettori, il festival che catalizza a Firenze autori, editori, traduttori, divulgatori e curatori di primo piano promosso da Fondazione CR Firenze e Associazione Wimbledon Aps con la direzione di Gabriele Ametrano. Ieri a Villa Bardini, per il primo incontro pubblico dopo la proclamazione – avvenuta la sera del 5 giugno a Benevento – sono arrivati Donatella Di Pietrantonio, Dario Voltolini, Chiara Valerio, Paolo Di Paolo, Raffaella Romagnolo e Tommaso Giartosio.

I sei autori hanno raccontato le rispettive opere, introdotti dalla giornalista Chiara Brilli, che si contendono il prestigioso premio letterario che sarà assegnato il 4 luglio al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia a Roma. L’incontro con i finalisti è stato preceduto da una lectio del direttore della Fondazione Maria e Goffredo Bellonci Stefano Petrocchi dal titolo La prima volta al Premio Strega – Una storia d’esordio: connettendosi a uno dei temi portanti di questa edizione del festival, quello degli esordi letterari, Petrocchi ha ripercorso le vicende di coloro che, negli anni, sono arrivati in lizza per lo Strega grazie a un’opera prima.

Oggi La città dei lettori ricorda Matteotti, nel centenario dell’omicidio, per celebrarne il coraggio in un’opera che lo vede protagonista insieme alla moglie Velia Titta e ad altre celebri coppie della politica di quegli anni tormentati e cruciali: Antonio Gramsci e Giulia Schucht, Anna Kuliscioff e Filippo Turati, Benito Mussolini e Margherita Sarfatti. Alle 17,30 il presidente del Gabinetto Vieusseux, Riccardo Nencini, presenta il nuovo romanzo ’Muoio per te’ (Mondadori) in dialogo con il oresidente della Regione Toscana Eugenio Giani e con la giornalista Cristina di Domenico. Domani, invece, sarà la volta della giornalista Francesca Fagnani che presenterà il suo libro d’esordio ‘Mala: Roma criminale’ (Feltrinelli SEM). La ’belva’ Fagnani esamina le fonti giudiziarie, collega i fatti e ricostruisce antiche alleanze e recenti rivalità che definiscono la geografia criminale della Capitale: ’Mala’ è un’inchiesta documentata che svela chi sono i nuovi padroni di Roma sotto il manto della grande bellezza.