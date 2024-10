Arezzo, 12 ottobre 2024 – I Carabinieri partecipano ai festeggiamenti per il 92° compleanno della Signora Rita di Bibbiena

Bibbiena. Un momento di grande affetto e vicinanza si è celebrato martedì 08 a Soci, frazione di Bibbiena, in occasione del 92° compleanno della Signora Rita. A rendere ancora più speciale questa giornata, la presenza dei Carabinieri Antonio e Cristian, che la Signora Rita ha voluto accanto a sé per i festeggiamenti.

Il legame tra la Signora Rita e i due militari è nato durante i servizi di prossimità svolti a piedi nella frazione di Soci. Nel corso delle diverse pattuglie a piedi, infatti, i Carabinieri Antonio e Cristian si erano fermati a parlare con lei, instaurando un rapporto di fiducia e amicizia. Durante questi incontri, oltre a scambiare chiacchiere su temi quotidiani, i Carabinieri le avevano anche raccomandato di prestare attenzione alle truffe in danno delle persone anziane, illustrandole in maniera dettagliata le modalità più comuni con cui esse avvengono e come tutelarsi al meglio.

Questa relazione di affetto e protezione reciproca ha spinto la Signora Rita a voler condividere con loro un momento così importante della sua vita, dimostrando quanto il servizio dell’Arma dei Carabinieri, oltre alla sicurezza, sappia creare legami umani profondi all'interno della comunità.

I Carabinieri Antonio e Cristian, partecipando con gioia ai festeggiamenti, le hanno regalato un mazzo di fiori e sono stati felici di scattare alcune foto con la festeggiata.