Una love story in Maremma? Harry Styles paparazzato alla Coop di Orbetello

Orbetello (Grosseto), 4 luglio 2024 – Cosa accade quando una star internazionale arriva in Italia e va a fare la spesa alla Coop di Orbetello? Cortocircuito. Harry Styles, il noto cantante e attore, pluripremiato e ascoltato da milioni in tutto il mondo, ha deciso di passare molte delle sue vacanze in Italia. Non una novità, dato che la star di "As it was” è ormai un habitué del Bel Paese. Non sono una novità neanche le sue scelte di vita da antidivo: qualche tempo fa era a Roma dedito allo shopping per la casa, poi al concerto dei The Smile e, infine, al mercato di Porta Portese, mentre procedeva a slalom tra le bancarelle.

Anche a Firenze, a fine maggio, si aggirava come un semplice turista tra le vie del centro, quando era stato notato da un fan. In Maremma, quindi, sembra ormai dedito ad una vita quantomeno normale, nonostante i riflettori si stiano accendendo.

Prima lo si è visto al reparto surgelati del noto supermercato della Laguna, poi in compagnia di una ragazza in giro per locali. Una nuova fiamma per l’ex membro degli One Direction? Tanti gli avvistamenti nei vari ristoranti della Costa d’Argento, in particolare nel Comune di Monte Argentario, in compagnia anche di alcuni coetanei, probabilmente amici di lei. E se davvero fosse arrivata una storia d’amore? Vorrebbe dire che Harry passerebbe tante estati (e tanti inverni) nella nostra regione?

Harry Styles ’paparazzato’ al supermercato Coop di Orbetello

Oggi Harry Styles conta ben 47 milioni di follower e tante migliaia di fan in tutto il mondo. Una presenza costante, come si è detto, per l’Italia e per la Toscana, quando sempre in Provincia di Grosseto era stato avvistato nel 2021 a Porto Ercole, poco dopo aver concluso le riprese di “My Policeman” nella capitale inglese.

Quella volta , però, Styles aveva deciso di soggiornare in un esclusivo hotel a 5 stelle della zona. Tre anni dopo, sempre nel sud della Maremma, tra le acque cristalline e il verde del monte, è nata quella che sembra essere una presunta storia d’amore.

Le voci non sono state confermate, ma potrebbe esserci qualcosa di vero. L’artista non si vede mai in compagnia di agenti o di assistenti e questo fa pensare che potrebbe essere in vacanza, magari si è preso una pausa dal lavoro e dai ritmi stressanti di Hollywood e dagli studi di registrazione.

In questi giorni, poi, gira un’altra voce. Pare proprio che Harry Styles voglia acquistare una casa in Maremma o giù di lì. Le prime voci parlano di Viterbo, ma forse potrebbe ora puntare su una location più vicina allo costa e in terra toscana, per essere più vicino alla sua nuova fiamma. E se questo fosse vero, allora vorrebbe dire che ci dovremmo quasi abituare alla sua presenza nei locali e nei ristoranti popolari. E magari la spesa al supermercato di Orbetello potrebbe quasi diventare una routine.