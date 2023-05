È morto Guido Sacconi, lutto nel mondo della politica

Firenze, 2 maggio 2023 – È morto a 74 anni Guido Sacconi, europarlamentare dal 1999 al 2009, segretario del Pds a livello toscano, e prima ancora segretario della Cgil della Toscana.

Nato a Udine, si era stabilito in giovane età a Firenze, Sacconi è stato segretario provinciale della Fiom-Cgil, segretario generale della Camera del lavoro di Firenze dal 1981 al 1990 e segretario regionale della Cgil Toscana. Dal 1992 ha ricoperto il ruolo di segretario regionale del Partito Democratico della Sinistra. Nel 1995 fu eletto consigliere regionale in Toscana per la coalizione di centrosinistra, diventando vicepresidente dell'Assemblea toscana. Nel 1990 fu eletto eurodeputato per i Ds, è stato poi riconfermato nel 2004 per la lista di Uniti nell'Ulivo. Nel 2019 si candidò a sindaco di Vaglia (Firenze) per il Pd, ma senza riuscire ad essere eletto.

Cordoglio del sindaco di Firenze Dario Nardella. "Ci lascia un politico di rango, profondo conoscitore e difensore delle istituzioni e uomo di rara sobrietà". "Ho conosciuto Guido molti anni fa - ricorda il primo cittadino - era già un uomo impegnato nel sindacato e in politica, tra i fondatori del Pd, con ruoli di primo piano anche in consiglio regionale e al Parlamento europeo. Era una persona di valore che lascia un grande vuoto. Alla famiglia giungano le più sentite condoglianze".