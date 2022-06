Gubbio, schianto mortale sulla Pian d'Assino. Strada chiusa

Gubbio, 6 giugno 2022 - Si registra un altro tragico incidente sulla strada statale 219 ''di Gubbio e Pian d'Assino'', dove oggi pomeriggio ha perso la vita un uomo di 65 anni. Ora la strada è provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni tra Torre Calzolari e Padule.

Il traffico, riferisce Anas, è deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni sul posto. L'incidente ha coinvolto un'auto e un mezzo pesante. Da una prima ricostruzione, la vettura si sarebbe bloccata sulla carreggiata, presumibilmente a causa di un guasto.

Il mezzo pesante, che la seguiva, non è riuscito a evitare il tamponamento. Lo schianto si è rivelato fatale per il conducente dell'automobile. Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile. Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l'evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all'applicazione ''Vai'' di Anas, disponibile gratuitamente in ''App store'' e in ''Play store''. Il servizio clienti ''Pronto Anas'' è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.